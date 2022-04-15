https://tr.sputniknews.com/20220415/merkez-bankasindan-turizmcilerin-doviz-kazanclariyla-ilgili-karar-1055597861.html

Merkez Bankası'ndan turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili karar

Merkez Bankası'ndan turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili karar

Merkez Bankası hizmet ihracatı gelirleri için yeni bir karar aldı. Turizmciler döviz kazancını satarsa yüzde 40'ını Merkez Bankası alacak 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T21:44+0300

2022-04-15T21:44+0300

2022-04-15T21:57+0300

ekonomi

merkez bankası

turizm

döviz

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Merkez Bankası, ihracat gelirleriyle ilgili yeni bir karar aldı.NTV'nin aktardığına göre mal ihracatından sağlanan gelirin Merkez Bankası'na satılması zorunlu oranının yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılmasının ardından önemli bir karar daha alındı.Merkez Bankası, "Görünmeyen işlemler genelgesi"ni güncelledi. Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'nı Merkez Bankası'na satacak.Merkez Bankası'na satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi Merkez Bankası kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.

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merkez bankası, turizm, döviz