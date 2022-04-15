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Merkezi Yönetim bütçesi şubatta 68.9 milyar lira açık verdi
Merkezi Yönetim bütçesi şubatta 68.9 milyar lira açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyurdu. Buna göre Merkezi Yönetim bütçe dengesi mart ayında 68.97 milyar TL, faiz dışı... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T12:46+0300
2022-04-15T12:46+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine'den yapılan açıklamaya göre mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224.9 milyar TL, bütçe giderleri 156 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları ise 26 milyar 938 milyon TL oldu.Faiz dışı bütçe giderleri ise martta 198 milyar TL ve faiz dışı açık ise 42 milyar TL olarak hesaplandı.Merkezi yönetim bütçesi 2021 Mart ayında 23 milyar 764 milyon TL fazla verirken, bu oran 2022 Mart ayında 68 milyar 972 milyon TL olarak gerçekleşti.Bütçe gideri geçen yıla göre yüzde 102 arttıMart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 102,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,3 iken, 2022 yılında yüzde 12,8 olarak kaydedildi.Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104.3 oranında arttı.
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hazine ve maliye bakanlığı

Merkezi Yönetim bütçesi şubatta 68.9 milyar lira açık verdi

12:46 15.04.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyurdu. Buna göre Merkezi Yönetim bütçe dengesi mart ayında 68.97 milyar TL, faiz dışı dengesi 42.03 milyar TL açık verdi.
Hazine'den yapılan açıklamaya göre mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224.9 milyar TL, bütçe giderleri 156 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları ise 26 milyar 938 milyon TL oldu.
Faiz dışı bütçe giderleri ise martta 198 milyar TL ve faiz dışı açık ise 42 milyar TL olarak hesaplandı.
Merkezi yönetim bütçesi 2021 Mart ayında 23 milyar 764 milyon TL fazla verirken, bu oran 2022 Mart ayında 68 milyar 972 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gideri geçen yıla göre yüzde 102 arttı

Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 102,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,3 iken, 2022 yılında yüzde 12,8 olarak kaydedildi.
Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104.3 oranında arttı.
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