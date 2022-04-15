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Muğla'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucusu kaçakçısı çantasını unutunca yakalandı
Muğla'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucusu kaçakçısı çantasını unutunca yakalandı
Muğla'da kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısını, bir bankta unuttuğu çantası ele verdi. Bir belediye işçisinin bulduğu çantanın sahibine ulaşmak... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T08:38+0300
2022-04-15T08:39+0300
türkiye
muğla
uyuşturucu
kırmızı bülten
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bankın üzerinde döviz ve Türk lirasıyla dolu çanta bulan belediye işçisi Ali Eren, durumu polis ekiplerine bildirdi.Ekipler çantanın Irak vatandaşı Miran Othman'a ait olduğunu tespit ederek kendisini karakola davet etti. Polis, çantayı almaya gelen şahsı tedirgin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. İncelemede, İsveç tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığının tespit edilmesi üzerine Othman'ın kaldığı villaya operasyon düzenlendi.Villada 2 ruhsatsız silah ve havalı tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek ile Rawa Majıd adına düzenlenmiş kimlik buldu.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
türkiye
muğla
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muğla, uyuşturucu, kırmızı bülten

Muğla'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucusu kaçakçısı çantasını unutunca yakalandı

08:38 15.04.2022 (güncellendi: 08:39 15.04.2022)
© DHAMuğla'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucusu kaçakçısı çantasını unutunca yakalandı
Muğla'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucusu kaçakçısı çantasını unutunca yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© DHA
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Muğla'da kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısını, bir bankta unuttuğu çantası ele verdi. Bir belediye işçisinin bulduğu çantanın sahibine ulaşmak için başlatılan çalışma sonucu gerçek ortaya çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bankın üzerinde döviz ve Türk lirasıyla dolu çanta bulan belediye işçisi Ali Eren, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler çantanın Irak vatandaşı Miran Othman'a ait olduğunu tespit ederek kendisini karakola davet etti. Polis, çantayı almaya gelen şahsı tedirgin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. İncelemede, İsveç tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığının tespit edilmesi üzerine Othman'ın kaldığı villaya operasyon düzenlendi.
Villada 2 ruhsatsız silah ve havalı tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek ile Rawa Majıd adına düzenlenmiş kimlik buldu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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