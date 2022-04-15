https://tr.sputniknews.com/20220415/muglada-kirmizi-bultenle-aranan-uyusturucusu-kacakcisi-cantasini-unutunca-yakalandi-1055578176.html

Muğla'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucusu kaçakçısı çantasını unutunca yakalandı

Muğla'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucusu kaçakçısı çantasını unutunca yakalandı

Muğla'da kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısını, bir bankta unuttuğu çantası ele verdi. Bir belediye işçisinin bulduğu çantanın sahibine ulaşmak... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T08:38+0300

2022-04-15T08:38+0300

2022-04-15T08:39+0300

türkiye

muğla

uyuşturucu

kırmızı bülten

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1055578151_0:0:739:417_1920x0_80_0_0_17388281dfed7a311a83fda6cd11f4ba.jpg

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bankın üzerinde döviz ve Türk lirasıyla dolu çanta bulan belediye işçisi Ali Eren, durumu polis ekiplerine bildirdi.Ekipler çantanın Irak vatandaşı Miran Othman'a ait olduğunu tespit ederek kendisini karakola davet etti. Polis, çantayı almaya gelen şahsı tedirgin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. İncelemede, İsveç tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığının tespit edilmesi üzerine Othman'ın kaldığı villaya operasyon düzenlendi.Villada 2 ruhsatsız silah ve havalı tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek ile Rawa Majıd adına düzenlenmiş kimlik buldu.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, uyuşturucu, kırmızı bülten