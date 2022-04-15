https://tr.sputniknews.com/20220415/musk-twitteri-satin-alip-hesabini-geri-verse-de-donmeyecegini-soyleyen-trump-orasi-artik-sikici-1055592950.html

Musk, Twitter'ı satın alıp hesabını geri verse de dönmeyeceğini söyleyen Trump: Orası artık sıkıcı

Musk, Twitter'ı satın alıp hesabını geri verse de dönmeyeceğini söyleyen Trump: Orası artık sıkıcı

Eski ABD Başkanı Trump, milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alıp daha önce kapatılan hesabını geri vermesi halinde platforma geri dönmeyeceğini söyledi... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T17:03+0300

2022-04-15T17:03+0300

2022-04-15T17:03+0300

dünya

elon musk

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donald trump

sosyal medya

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın alma girişimine dair açıklama yaptı.Sirius XM radyosuna röportaj veren Trump, Musk'ın hamlesinin başarılı olması ve hesabının iade edilmesi durumunda Twitter'a dönmeyi düşünmediğini ifade etti.'Çok sayıda muhafazakarın sesi kısıldı'Trump, "Şu an büyük bir platform kuruyoruz, bu yüzden ilgim olmaz. Twitter çok sıkıcı hale geldi, çok sayıda iyi ses susturuldu, çok sayıda muhafazakarın sesi kısıldı" ifadelerini kullandı.Eski ABD lideri, "(Twitter) Artık sıkıcı ve dostlarım bana, Twitter aynı olmadığını ve şu anda çok sıkıcı bir yer olduğunu söylüyor" diye konuştu.Kongre baskını sonrası hesabı kapatılmıştıTwitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında 'şiddeti daha fazla kışkırtma riskini' gerekçe göstererek Trump'ın hesabını süresiz askıya almıştı.Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, geçen gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başı 54.2 dolarlık teklif yaptığını belirtmişti. Böylece şirketin toplam değeri yaklaşık 41 milyar dolara denk geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220414/elon-musk-twitteri-tamamen-satin-almayi-teklif-etti-1055557685.html

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elon musk, twitter , donald trump, sosyal medya