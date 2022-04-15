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Netflix duyurdu: Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta geliyor
Netflix duyurdu: Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta geliyor
Netflix, Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihini duyurdu. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
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erşan kuneri
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Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi belli oldu. Netflix resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor” ifadeleri kullanıldı.Dizi, 'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216' filmlerinde yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alıyor. Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı dizide ayrıca Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alıyor.İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.
https://tr.sputniknews.com/20211111/cem-yilmazdan-ersan-kuneri-paylasimi-1050715504.html
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erşan kuneri, netflix türkiye

Netflix duyurdu: Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta geliyor

12:19 15.04.2022 (güncellendi: 12:24 15.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Cem YılmazErşan Kuneri Cem Yılmaz
Erşan Kuneri Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/Cem Yılmaz
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Netflix, Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihini duyurdu. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.
Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi belli oldu. Netflix resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor” ifadeleri kullanıldı.
Dizi, 'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216' filmlerinde yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alıyor. Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı dizide ayrıca Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alıyor.
İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.
Erşan Kuneri Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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