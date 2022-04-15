https://tr.sputniknews.com/20220415/new-yorklular-metro-saldirisi-zanlisinin-yakalanmasini-saglayan-suriyeli-gocmeni-kahraman-ilan-etti-1055598160.html

New Yorklular, metro saldırısı zanlısının yakalanmasını sağlayan Suriyeli göçmeni kahraman ilan etti

New Yorklular, metro saldırısı zanlısının yakalanmasını sağlayan Suriyeli göçmeni kahraman ilan etti

12 Nisan'da Brooklyn metro istasyonunu kana bulayan silahlı saldırının zanlısı Frank R James'in yakalanmasında baş rolü oynadığını anlatan Zack Tahhan, New... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T22:56+0300

2022-04-15T22:56+0300

2022-04-15T23:18+0300

dünya

abd

new york

brooklyn

metro

silahlı saldırı

zanlı

yakalama

gözaltı

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ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesindeki metro istasyonunda 29 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ertesi günü zanlının kimliğini açıklayıp fotoğraflarını yayımlayan New York Polis Teşkilatı'nın saatler sonra Frank R James'i gözaltına almasının, sanıldığı gibi 'tek bir kahramanın işi' değil de 'bir takım çalışması' olduğu anlaşıldı.Kahraman olarak öne çıkan 21 yaşındaki Zack Tahhan, 'sokağı çeken güvenlik kameralarına bakarken James'i görüp tanıdığını ve 'bir şeyler yapmak lazım, polisi aramak lazım' diye düşündüğünü, bunun üzerine yolda hızla yürüyen zanlıyı takip ettiğini, zanlı elindeki torbalardan birini yere koyup durduğunda gövdesini siper ederek çevredekileri yaklaşmamaları için uyardığını ve yakında bir polis aracı görünce ihbarda bulunduğunu' anlattı. Hikayesini gazeteciler anlatmasının ardından kendisine tezahürat yapan çevredeki insanları selamlayarak polis aracına binen Tahhan'ın videoları sosyal medyada hızla yayıldı."Tanrıya şükür, onu yakaladık. Elimden gelenin en iyisini yaptım... Deli değilim, uyuşturucu kullanmadım, oruçluyum, çünkü ramazan ayındayız" diye konuşan Tahhan, medyadaki haberlere göre ABD'ye 5 yıl önce gelen ve 5 dil bilen Suriyeli bir güvenlik kamerası teknisyeni.Tahhan videoları sosyal medyada on binlerce beğeni ve retweet alırken hakkında #ThankYouZack (TeşekkürZack) etiketi ve bağış toplamak için GoFundMe sayfası açıldı. Kullanıcılardan "İşte kahraman dediğin böyle olur", "Bu adama bir TV şovu verin", "Birkaç yıl önce ülkeye girmelerine izin verilmeyen insanların kahramanlığının tanınması çok hoşuma gidiyor" minvalinde paylaşımlar geldi. Bazıları, polisin James'in yakalanmasına yardım için koyduğu 50 bin dolarlık para ödülünün Tahhan'a verilmesi gerektiğini hatırlattı. New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, 'Tahhan'a cesareti için tüm New York'un müteşekkir olduğunu' söyledi. Ancak çarşamba günü yayımlanan haberler, daha karmaşık bir hikaye sunup yeni kahramanlar tanıttı.The Associated Press (AP) haber ajansına konuşan polis kaynakları, James'in polisi bizzat arayıp "Beni East Village'deki McDonald’s restoranında bulabilirsiniz" dediğini söyledi. New York Emniyet Müdürü Kenneth Corey, polisler restorana gittiğinde James'in orada olmadığını, ama yakındaki bir sokak köşesinde görüldüğünü ve yakalandığını belirtti. Bu arada bölge sakini birkaç kişi, James'in yakalanmasında kendilerinin de katkısı olduğunu duyurdu.Tahhan da aslında tek başına hareket etmediğini, kuzeni Mo Cheikh ile birlikte James'i fark ettiklerini hikayesine kattı.Bölgede galerisi olan ressam Lee Vasu, polis Frank'in fotoğrafını yayımladığında ona resim çiziyormuş gibi dikkatle baktığını belirterek "Bir sanatçı olarak, her yüz özelliğini gerçekten çok iyi incelersiniz. Bir süre ona dikkatle baktım ve yarım saat sonra karşımdaydı" dedi. Bölgede ailesiyle birlikte yürürken James'i tanıdığını söyleyen Vasu, eşine "Metro tetikçisi hemen arkamızda. Hızlı git. Bebeği it. Tartışmaya zaman yok. Git'' dediğini aktardı. 'Onların güvende olduğundan emin olduktan sonra geriye dönüp James'e doğru koştuğunu ve bir polis memurunu uyardığını, ancak o sırada diğerlerinin de Frank'i fark ettiğini' anlatan ressam, "East Village'de bir sanatçıdan kaçamazsınız" diye ekledi. Yakındaki hırdavatçı dükkanının yöneticisi Francisco Puebla da James'in yakalanmasına müdahil olduğunu söyledi. The New York Times'a, mağazasının güvenlik kameralarında çalıştırması için Tahhan'ı tuttuğunu belirterek "Sosyal medyanın her yerinde o var, ama harekete geçen asıl bendim" diye konuşan Puebla, USAToday'e ise bunu bir ekip çalışması olarak tasvir etti.Puebla, 'James'i tanıyınca, güvenlik kamerası sistemi üzerinde çalışan -biri Tahhan- iki kişiden metro saldırısı zanlısı olup olmadığını teyit etmelerini istediğini, onların da teyit etmesinin ardından birbirlerine bakıp 'hadi polisi arayalım' dediklerini, ancak ardından yanlış kişinin başını belaya sokma korkusuyla birbirlerine 'sen ara' dediklerini, sonunda kendisinin yakındaki bir polis aracına giderek ihbarda bulunduğunu' anlattı. Bölgede yaşayan ve dükkandan alışveriş yapan yazar Rachel Handler, "Bir bütün olarak, New York takım çalışmasının güzel bir anıydı" diye özetledi.

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abd, new york, brooklyn, metro, silahlı saldırı, zanlı, yakalama, gözaltı