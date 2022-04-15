https://tr.sputniknews.com/20220415/pakistanda-eski-basbakan-imran-hanin-partisi-erken-secim-icin-hukumete-baski-kurmak-istiyor-1055598344.html

Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın partisi, erken seçim için hükümete baskı kurmak istiyor

Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın partisi, erken seçim için hükümete baskı kurmak istiyor

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, yeni hükûmeti erken seçime zorlamak için... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T22:10+0300

2022-04-15T22:10+0300

2022-04-15T22:10+0300

dünya

pakistan

imran han

pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)

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PTI Başkan Yardımcısı ve eski Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Hüseyin, hükûmetten düşürülmelerini ve Meclisten istifa etme kararlarını değerlendirdi.Hüseyin, yeni hükûmet üzerinde baskı oluşturmak için istifa ettiklerini dile getirerek "Bize yabancı komplo ile dayatılan hükûmeti meşrulaştıramazdık." dedi.İmran Han hükûmetinin düşürülmesini "Washington’da planlanan bir rejim değişikliği operasyonu" olarak nitelendiren Hüseyin, "yabancı komplo ile hükûmete getirilenleri kabul etmediklerini göstermek için" istifa ettiklerini söyledi.Hüseyin, yeni hükûmete erken seçim için baskı kurmak istediklerini ifade ederek, Meclisin milletvekillerinin alınıp satılması konusunda tavizler verdiğini ve bu sebeple parlamentonun artık hükûmeti seçecek meşruiyetten yoksun olduğunu savundu.Meclisin feshedilmesi gerektiğini belirten Hüseyin, Pakistan’da yeni bir seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.Hüseyin, Meclisten çok sayıda parlamenterin istifa etmesi sebebiyle ara seçim kararının nasıl alınacağını sorgulayarak "Eğer onlar ara seçim düzenlemeye çalışırlarsa bu sefer eyalet Meclislerinden istifa edeceğiz. Biz genel seçim için hazırız." diye konuştu.Hükûmetin erken seçime gitme kararı almadığı takdirde tüm Pakistan'ın protestoya gideceğini dile getiren Hüseyin, "Ülke genelindeki protestolarla hükûmeti erken seçim için zorlayacağız." dedi.Dün eski Başbakan Han dahil olmak üzere PTI'nın 123 milletvekilinin istifası kabul edilmişti. Bu isimlerden 29’u kadın ve azınlık grupları için Mecliste ayrılan kontenjanlar aracılığıyla vekil olmuştu. Dolayısıyla bu 29 vekil için ara seçim düzenlenmeyecek.Pakistan Seçim Komisyonunca istifalar sonucu Meclisteki koltukların boş olduğunun ilan edilmesiyle 60 gün içerisinde ara seçime gidilmesi gerekiyor. Ara seçimler, PTI milletvekillerinden doğrudan genel seçimle parlamenter olan 94 vekilin istifa etmesi sonucu boş kalan koltuklar için gerçekleştirilecek.İmran Han hükümeti düşmüştüÜlkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, başbakanlık seçimini boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söylemişti.Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükûmeti düşmüştü.Amerikalı diplomat kriziHan, 2 Nisan'da, ilgili güven oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.Ary News televizyonunda 3 Nisan'da yayınlanan haberde, eski Başbakan Han'ın partililerle yaptığı toplantıda, hükûmeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220414/pakistanda-imran-han-dahil-123-milletvekilinin-istifasi-kabul-edildi-1055568978.html

https://tr.sputniknews.com/20220410/pakistanda-parlamento-tarafindan-hukumeti-dusurulen-imran-hanin-destekcileri-meydanlara-dokuldu--1055452333.html

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pakistan, imran han, pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)