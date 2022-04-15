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https://tr.sputniknews.com/20220415/putin-rusyanin-it-alaninda-teknolojik-egemenligini-saglamak-icin-komisyon-kurdu-1055575519.html
Putin, Rusya’nın IT alanında teknolojik egemenliğini sağlamak için komisyon kurdu
Putin, Rusya’nın IT alanında teknolojik egemenliğini sağlamak için komisyon kurdu
Rusya Devlet Başkanı Putin, bilgi teknolojisi (IT) altyapısının geliştirilmesi alanında ülkenin teknolojik egemenliği sağlamak amacıyla Güvenlik Konseyi... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T01:34+0300
2022-04-15T01:33+0300
dünya
vladimir putin
it
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararında, “Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi’nin, kritik bilgi altyapısının geliştirilmesi alanında ülkenin teknolojik egemenliğini sağlamaktan sorumlu bakanlıklar arası komisyonun oluşturulmasına karar verdim” ifadesine yer verildi.Kritik bilgi altyapısı kavramı altında devlet kurumlarının, askeri sanayi kompleksi işletmelerinin, sağlık, ulaşım, iletişim, kredi ve finans, enerji, yakıt, nükleer, roket ve uzay, madencilik, metalürji ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların bilgi sistemleri anlaşılıyor.
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vladimir putin, it, rusya

Putin, Rusya’nın IT alanında teknolojik egemenliğini sağlamak için komisyon kurdu

01:34 15.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, bilgi teknolojisi (IT) altyapısının geliştirilmesi alanında ülkenin teknolojik egemenliği sağlamak amacıyla Güvenlik Konseyi nezdinden bakanlıklar arası bir komisyon kurdu. Komisyona, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev başkanlık edecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararında, “Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi’nin, kritik bilgi altyapısının geliştirilmesi alanında ülkenin teknolojik egemenliğini sağlamaktan sorumlu bakanlıklar arası komisyonun oluşturulmasına karar verdim” ifadesine yer verildi.
Kritik bilgi altyapısı kavramı altında devlet kurumlarının, askeri sanayi kompleksi işletmelerinin, sağlık, ulaşım, iletişim, kredi ve finans, enerji, yakıt, nükleer, roket ve uzay, madencilik, metalürji ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların bilgi sistemleri anlaşılıyor.
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