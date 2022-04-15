https://tr.sputniknews.com/20220415/ricketts-konsorsiyumu-yaristan-cekildi-chelsea-ihalesi-cikmaza-girdi--1055587804.html
Ricketts konsorsiyumu yarıştan çekildi: Chelsea ihalesi çıkmaza girdi
Ricketts konsorsiyumu yarıştan çekildi: Chelsea ihalesi çıkmaza girdi
Teklif aşamasında ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile ortaklık kuran ve yarıştakiler arasında 'en güçlüsü' olarak görülen Ricketts ailesi... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T15:15+0300
2022-04-15T15:15+0300
2022-04-15T15:18+0300
spor
chelsea
todd ricketts
konsorsiyum
çekilme
ihale
ukrayna krizi
yarış
premier lig
uefa şampiyonlar ligi
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Rusya'nın Donbass operasyonunun ardından İngiliz hükümetinin kulüp başkanı Roman Abramoviç'e yaptırım uygulamasıyla satışa çıkarılan Chelsea için son teklifler perşembe günü verildi.ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile konsorsiyum kuran Ricketts ailesi, sadece nakit ödemeden oluşan bir teklif sundu ve satışı denetleyen U.S. Bank Raine Group tarafından hazırlanan dört teklifin bulunduğu listeye dahil edilmişti. Ancak konsorsiyum bugün teklifi geri çektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ricketts-Griffin-Gilbert Grubu, dikkatli bir değerlendirmeden sonra Chelsea Futbol Kulübü için nihai bir teklif vermemeye karar verdi" denildi.Açıklamanın devamında, "Tekliflerini sonuçlandırma sürecinde, satış sürecindeki olağan dışı dinamikler göz önüne alındığında bizim açımızdan belirli sorunların çözülemeyeceği giderek daha net hale geldi. Chelsea ve taraftarlarına büyük bir hayranlık duyuyoruz ve kulübün yeni sahiplerine iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.Ricketts ailesinin sürpriz geri çekilmesi sonrasında, ihalede sadece LA Dodgers'ın ortağı Todd Boehly, eski Liverpool Başkanı Martin Broughton ve Boston Celtics'in ortağı Steve Pagliuca'nın liderliğindeki gruplar kaldı.
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Ricketts konsorsiyumu yarıştan çekildi: Chelsea ihalesi çıkmaza girdi
15:15 15.04.2022 (güncellendi: 15:18 15.04.2022) Abone ol
Teklif aşamasında ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile ortaklık kuran ve yarıştakiler arasında 'en güçlüsü' olarak görülen Ricketts ailesi konsorsiyumu, Chelsea ihalesinden çekildiğini duyurdu. Geriye ise sadece 3 teklif veren kaldı.
Rusya'nın Donbass operasyonunun ardından İngiliz hükümetinin kulüp başkanı Roman Abramoviç'e yaptırım uygulamasıyla satışa çıkarılan Chelsea için son teklifler perşembe günü verildi.
ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile konsorsiyum kuran Ricketts ailesi, sadece nakit ödemeden oluşan bir teklif sundu ve satışı denetleyen U.S. Bank Raine Group tarafından hazırlanan dört teklifin bulunduğu listeye dahil edilmişti.
Ancak konsorsiyum bugün teklifi geri çektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ricketts-Griffin-Gilbert Grubu, dikkatli bir değerlendirmeden sonra Chelsea Futbol Kulübü için nihai bir teklif vermemeye karar verdi" denildi.
Açıklamanın devamında, "Tekliflerini sonuçlandırma sürecinde, satış sürecindeki olağan dışı dinamikler göz önüne alındığında bizim açımızdan belirli sorunların çözülemeyeceği giderek daha net hale geldi. Chelsea ve taraftarlarına büyük bir hayranlık duyuyoruz ve kulübün yeni sahiplerine iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.
Ricketts ailesinin sürpriz geri çekilmesi sonrasında, ihalede sadece LA Dodgers'ın ortağı Todd Boehly, eski Liverpool Başkanı Martin Broughton ve Boston Celtics'in ortağı Steve Pagliuca'nın liderliğindeki gruplar kaldı.