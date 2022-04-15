Türkiye
SON DAKİKA| Bakan Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz, işsizliği tek haneye indireceğiz
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220415/ricketts-konsorsiyumu-yaristan-cekildi-chelsea-ihalesi-cikmaza-girdi--1055587804.html
Ricketts konsorsiyumu yarıştan çekildi: Chelsea ihalesi çıkmaza girdi
Ricketts konsorsiyumu yarıştan çekildi: Chelsea ihalesi çıkmaza girdi
Teklif aşamasında ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile ortaklık kuran ve yarıştakiler arasında 'en güçlüsü' olarak görülen Ricketts ailesi... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T15:15+0300
2022-04-15T15:18+0300
spor
chelsea
todd ricketts
konsorsiyum
çekilme
ihale
ukrayna krizi
yarış
premier lig
uefa şampiyonlar ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1055588558_0:290:3073:2018_1920x0_80_0_0_b73c82f0037d51fc269c412ab482d611.jpg
Rusya'nın Donbass operasyonunun ardından İngiliz hükümetinin kulüp başkanı Roman Abramoviç'e yaptırım uygulamasıyla satışa çıkarılan Chelsea için son teklifler perşembe günü verildi.ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile konsorsiyum kuran Ricketts ailesi, sadece nakit ödemeden oluşan bir teklif sundu ve satışı denetleyen U.S. Bank Raine Group tarafından hazırlanan dört teklifin bulunduğu listeye dahil edilmişti. Ancak konsorsiyum bugün teklifi geri çektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ricketts-Griffin-Gilbert Grubu, dikkatli bir değerlendirmeden sonra Chelsea Futbol Kulübü için nihai bir teklif vermemeye karar verdi" denildi.Açıklamanın devamında, "Tekliflerini sonuçlandırma sürecinde, satış sürecindeki olağan dışı dinamikler göz önüne alındığında bizim açımızdan belirli sorunların çözülemeyeceği giderek daha net hale geldi. Chelsea ve taraftarlarına büyük bir hayranlık duyuyoruz ve kulübün yeni sahiplerine iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.Ricketts ailesinin sürpriz geri çekilmesi sonrasında, ihalede sadece LA Dodgers'ın ortağı Todd Boehly, eski Liverpool Başkanı Martin Broughton ve Boston Celtics'in ortağı Steve Pagliuca'nın liderliğindeki gruplar kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/abdli-multi-milyarderlerin-satin-almak-icin-siraya-girdigi-chelsea-zenginlikte-manuyu--gecebilir-1054786731.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1055588558_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_4dc2c28a3e59f0afd51bd031466914c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chelsea, todd ricketts, konsorsiyum, çekilme, ihale, ukrayna krizi, yarış, premier lig, uefa şampiyonlar ligi, futbol

Ricketts konsorsiyumu yarıştan çekildi: Chelsea ihalesi çıkmaza girdi

15:15 15.04.2022 (güncellendi: 15:18 15.04.2022)
© AP Photo / Alastair GrantChelsea Futbol Kulübü
Chelsea Futbol Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Abone olTelegram
Teklif aşamasında ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile ortaklık kuran ve yarıştakiler arasında 'en güçlüsü' olarak görülen Ricketts ailesi konsorsiyumu, Chelsea ihalesinden çekildiğini duyurdu. Geriye ise sadece 3 teklif veren kaldı.
Rusya'nın Donbass operasyonunun ardından İngiliz hükümetinin kulüp başkanı Roman Abramoviç'e yaptırım uygulamasıyla satışa çıkarılan Chelsea için son teklifler perşembe günü verildi.
ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile konsorsiyum kuran Ricketts ailesi, sadece nakit ödemeden oluşan bir teklif sundu ve satışı denetleyen U.S. Bank Raine Group tarafından hazırlanan dört teklifin bulunduğu listeye dahil edilmişti.
Ancak konsorsiyum bugün teklifi geri çektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ricketts-Griffin-Gilbert Grubu, dikkatli bir değerlendirmeden sonra Chelsea Futbol Kulübü için nihai bir teklif vermemeye karar verdi" denildi.
Açıklamanın devamında, "Tekliflerini sonuçlandırma sürecinde, satış sürecindeki olağan dışı dinamikler göz önüne alındığında bizim açımızdan belirli sorunların çözülemeyeceği giderek daha net hale geldi. Chelsea ve taraftarlarına büyük bir hayranlık duyuyoruz ve kulübün yeni sahiplerine iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.
Ricketts ailesinin sürpriz geri çekilmesi sonrasında, ihalede sadece LA Dodgers'ın ortağı Todd Boehly, eski Liverpool Başkanı Martin Broughton ve Boston Celtics'in ortağı Steve Pagliuca'nın liderliğindeki gruplar kaldı.
Chelsea, taraftar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
SPOR
ABD'li multi milyarderlerin satın almak için sıraya girdiği Chelsea, zenginlikte ManU'yu geçebilir
16 Mart, 20:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала