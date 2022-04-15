https://tr.sputniknews.com/20220415/ricketts-konsorsiyumu-yaristan-cekildi-chelsea-ihalesi-cikmaza-girdi--1055587804.html

Ricketts konsorsiyumu yarıştan çekildi: Chelsea ihalesi çıkmaza girdi

Ricketts konsorsiyumu yarıştan çekildi: Chelsea ihalesi çıkmaza girdi

Teklif aşamasında ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile ortaklık kuran ve yarıştakiler arasında 'en güçlüsü' olarak görülen Ricketts ailesi... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T15:15+0300

2022-04-15T15:15+0300

2022-04-15T15:18+0300

spor

chelsea

todd ricketts

konsorsiyum

çekilme

ihale

ukrayna krizi

yarış

premier lig

uefa şampiyonlar ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1055588558_0:290:3073:2018_1920x0_80_0_0_b73c82f0037d51fc269c412ab482d611.jpg

Rusya'nın Donbass operasyonunun ardından İngiliz hükümetinin kulüp başkanı Roman Abramoviç'e yaptırım uygulamasıyla satışa çıkarılan Chelsea için son teklifler perşembe günü verildi.ABD'li milyarderler Ken Griffin ve Dan Gilbert ile konsorsiyum kuran Ricketts ailesi, sadece nakit ödemeden oluşan bir teklif sundu ve satışı denetleyen U.S. Bank Raine Group tarafından hazırlanan dört teklifin bulunduğu listeye dahil edilmişti. Ancak konsorsiyum bugün teklifi geri çektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ricketts-Griffin-Gilbert Grubu, dikkatli bir değerlendirmeden sonra Chelsea Futbol Kulübü için nihai bir teklif vermemeye karar verdi" denildi.Açıklamanın devamında, "Tekliflerini sonuçlandırma sürecinde, satış sürecindeki olağan dışı dinamikler göz önüne alındığında bizim açımızdan belirli sorunların çözülemeyeceği giderek daha net hale geldi. Chelsea ve taraftarlarına büyük bir hayranlık duyuyoruz ve kulübün yeni sahiplerine iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.Ricketts ailesinin sürpriz geri çekilmesi sonrasında, ihalede sadece LA Dodgers'ın ortağı Todd Boehly, eski Liverpool Başkanı Martin Broughton ve Boston Celtics'in ortağı Steve Pagliuca'nın liderliğindeki gruplar kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20220316/abdli-multi-milyarderlerin-satin-almak-icin-siraya-girdigi-chelsea-zenginlikte-manuyu--gecebilir-1054786731.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chelsea, todd ricketts, konsorsiyum, çekilme, ihale, ukrayna krizi, yarış, premier lig, uefa şampiyonlar ligi, futbol