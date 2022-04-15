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RTÜK'ten Şampiyonlar Ligi kararı: Şifresiz yayınlanacak
RTÜK'ten Şampiyonlar Ligi kararı: Şifresiz yayınlanacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve finalin şifresiz yayınlanması kararını aldı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T13:15+0300
2022-04-15T13:25+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
real madrid
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid gibi dev mücadelelerin oynanacağı yarı final turu, futbolseverler tarafından şifresiz izlenebilecek.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 21 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar göre, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve final şifresiz yayınlanacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Süper Kupa maçı da şifresiz olarak ekranlara gelecek.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Şampiyonlar Ligi'nde kalan turlar RTÜK'ün yarı final ve final kararı nedeniyle TV8 ya da TV8,5 kanallarından yayınlanacak.Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220413/real-madrid-uefa-sampiyonlar-ligi-yari-finalinde-1055512810.html
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uefa şampiyonlar ligi, real madrid, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

RTÜK'ten Şampiyonlar Ligi kararı: Şifresiz yayınlanacak

13:15 15.04.2022 (güncellendi: 13:25 15.04.2022)
© AFP 2022Real Madrid'den Karim Benzema, Chelsea'den Thiago Silva
Real Madrid'den Karim Benzema, Chelsea'den Thiago Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve finalin şifresiz yayınlanması kararını aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid gibi dev mücadelelerin oynanacağı yarı final turu, futbolseverler tarafından şifresiz izlenebilecek.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 21 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar göre, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve final şifresiz yayınlanacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Süper Kupa maçı da şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Şampiyonlar Ligi'nde kalan turlar RTÜK'ün yarı final ve final kararı nedeniyle TV8 ya da TV8,5 kanallarından yayınlanacak.
Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Real Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde
13 Nisan, 00:59
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