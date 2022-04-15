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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/rus-gucleri-ukrayna-istihbaratinin-eskort-olarak-kullandigi-kadinlarin-verilerine-ulasti-1055584613.html
Rus güçleri, Ukrayna istihbaratının eskort olarak kullandığı kadınların verilerine ulaştı
Rus güçleri, Ukrayna istihbaratının eskort olarak kullandığı kadınların verilerine ulaştı
Rus güvenlik güçleri, Herson'da Ukrayna Dış İstihbarat Servisi (SVRU) tarafından sadece muhbir olarak değil, aynı zamanda özel görevleri yerine getirmek ve... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T13:08+0300
2022-04-15T13:09+0300
ukrayna krizi
rusya
eskort
ukrayna
sabotaj
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Sputnik'in ulaştığı belgeler hakkında açıklama yapan Rus ordusundan bir yetkili, "Operasyonel faaliyetler sırasında, Rus güçleri bir ofis binası tespit etti. Binanın içinde SVRU'nun ajanlarla çalışmalardan sorumlu 5. dairesine bağlı bir birimin bulunduğu ayrı bir girişe sahip, çok fazla göze çarpmayan, yalıtımlı bir oda daha vardı" dedi.Bir SVRU çalışanının orada yapılan çalışmaları anlattığını belirten Rus askeri yetkili, SVRU ajanlarının fotoğrafçı kisvesi altında tanışma sitelerinden, sosyal ağlardan ilgili çekici kadın adayların verilerini toplayıp analiz ettiğini, daha sonra onların güvenini kazanarak çeşitli tekliflerde bulunduğunu kaydetti.Rus yetkili, "Çoğu zaman 'fotoğrafçı', saf adaylara Batı'da ve Rusya'da kazançlı bir evlilik yapmayı, daha 'özgür' adaylara zengin müşterilerle tanışmayı ve 'çok gelecek vaat eden' bir eskort olarak çalışmayı teklif ediyordu. Kızların akıbetleri, yeteneklerine bağlı olarak, psikolojik testlerin sonuçlarına göre SVRU'nun insan kaynakları departmanı tarafından belirleniyordu" dedi.Yetkili, operasyonel açıdan daha az ilgi çekenlere ise 'muhbir-hayat kadını' olarak çalışma teklifi yapıldığını, onların SVRU'da eğitim ve stajdan geçtikten sonra muhbir ve sabotajcı olarak görev yaptıklarını belirtti.
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rusya, eskort, ukrayna, sabotaj

Rus güçleri, Ukrayna istihbaratının eskort olarak kullandığı kadınların verilerine ulaştı

13:08 15.04.2022 (güncellendi: 13:09 15.04.2022)
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Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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Rus güvenlik güçleri, Herson'da Ukrayna Dış İstihbarat Servisi (SVRU) tarafından sadece muhbir olarak değil, aynı zamanda özel görevleri yerine getirmek ve hatta sabotaj yapmak için kullanılan yaklaşık 20 eskortla ilgili belgeler ele geçirdi.
Sputnik'in ulaştığı belgeler hakkında açıklama yapan Rus ordusundan bir yetkili, "Operasyonel faaliyetler sırasında, Rus güçleri bir ofis binası tespit etti. Binanın içinde SVRU'nun ajanlarla çalışmalardan sorumlu 5. dairesine bağlı bir birimin bulunduğu ayrı bir girişe sahip, çok fazla göze çarpmayan, yalıtımlı bir oda daha vardı" dedi.
Bir SVRU çalışanının orada yapılan çalışmaları anlattığını belirten Rus askeri yetkili, SVRU ajanlarının fotoğrafçı kisvesi altında tanışma sitelerinden, sosyal ağlardan ilgili çekici kadın adayların verilerini toplayıp analiz ettiğini, daha sonra onların güvenini kazanarak çeşitli tekliflerde bulunduğunu kaydetti.
Rus yetkili, "Çoğu zaman 'fotoğrafçı', saf adaylara Batı'da ve Rusya'da kazançlı bir evlilik yapmayı, daha 'özgür' adaylara zengin müşterilerle tanışmayı ve 'çok gelecek vaat eden' bir eskort olarak çalışmayı teklif ediyordu. Kızların akıbetleri, yeteneklerine bağlı olarak, psikolojik testlerin sonuçlarına göre SVRU'nun insan kaynakları departmanı tarafından belirleniyordu" dedi.
Yetkili, operasyonel açıdan daha az ilgi çekenlere ise 'muhbir-hayat kadını' olarak çalışma teklifi yapıldığını, onların SVRU'da eğitim ve stajdan geçtikten sonra muhbir ve sabotajcı olarak görev yaptıklarını belirtti.
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