https://tr.sputniknews.com/20220415/rusya-israil-disisleri-bakani-lapidin-bm-insan-haklari-konseyiyle-ilgili-sozleri-rus-karsiti-1055597219.html

Rusya: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’in BM İnsan Hakları Konseyi’yle ilgili sözleri Rus karşıtı

Rusya: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’in BM İnsan Hakları Konseyi’yle ilgili sözleri Rus karşıtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili sözlerinin Rus... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T21:33+0300

2022-04-15T21:33+0300

2022-04-15T21:31+0300

dünya

rusya

israil

ukrayna

yair lapid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318116_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_26159da76b4a00fe3052e88d77d802fe.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in 7 Nisan günü, BM Genel Kurulu’nun Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili kararına ülkesinin verdiği destek bağlamında, yaptığı yeni Rus karşıtı açıklaması dikkatimizi çekti. Bu hukuksuz ve siyasi amaçlı karara ilişkin değerlendirmelerimizi zaten daha önce yaptık” ifadesine yer verildi.BM Genel Kurulu’nun Rusya’nın üyeliğini askıya alan karara destek veren İsrail’in Dışişleri Bakanı Lapid, bu kararla ilgili yorumunda, İnsan Hakları Konseyi’ni aşırılıkçı, ahlaki açıdan kusurlu ve önyargılı olarak nitelendirmişti.Bu ifadelerin üzücü olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanının bu şekilde, uluslararası toplumun dikkatini İsrail-Filistin çatışmasından başka yöne çekmek amacıyla Ukrayna etrafındaki durumdan yararlanmaya çalıştığını belirtti.Bakanlığın açıklamasında, “Bilindiği gibi İsrail hükümeti, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu’nun çok sayıdaki kararlarını ihlal ederek Filistin topraklarına yönelik gayri meşru işgali ve ‘ilerleyen ilhakı’ sürdürüyor. Bunun sonucunda Batı Şeria’da, 2.5 milyondan fazla Filistinli dış dünyadan koparılan dağınık yerleşim bölgelerinde yaşıyor” ifadesine yer verildi.Gazze’yi, açık hava cezaeviyle karşılaştıran Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze’nin 2 milyonluk nüfusunun yaklaşık 14 yıldır, İsrail’in uyguladığı deniz, hava ve kara ablukasında yaşamak zorunda olduğunu anımsattı.Açıklamada, “İsrail’in, 2. Dünya Savaşı sonrası dünya tarihindeki en uzun işgali sürdürme politikasının, Batı’nın önde gelen ülkeleri tarafından zımnen görmezden gelinmesi ve ABD tarafından fiilen destek görmesi dikkat çekiyor” dedi.

rusya

israil

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, israil, ukrayna, yair lapid