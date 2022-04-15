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Rusya: İsrail dün iki güdümlü füzeyle Şam’a saldırı düzenledi
Rusya: İsrail dün iki güdümlü füzeyle Şam’a saldırı düzenledi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün Şam bölgesine fırlattığı iki güdümlü füzeden birinin vurulduğunu, saldırıda... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T22:31+0300
2022-04-15T22:31+0300
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rusya
israil
suriye
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, “14 Nisan saat 23.03 ilâ 23.10 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 taktik savaş uçağı, Golan Tepeleri’nin hava sahasından Suriye’nin Şam bölgesindeki hedeflere iki güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Suriye hava savunma güçleri, Suriye ordusunun sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sisteminden bir füzeyi yok etti” diye açıkladı.Hava saldırısında bir maddi duran varlık deposunda hasarın meydana geldiğini, olayda ölen veya yaralananların olmadığını söyledi.
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ortadoğu, rusya, israil, suriye

Rusya: İsrail dün iki güdümlü füzeyle Şam’a saldırı düzenledi

22:31 15.04.2022
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün Şam bölgesine fırlattığı iki güdümlü füzeden birinin vurulduğunu, saldırıda bir maddi duran varlık deposunda hasarın meydana geldiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, “14 Nisan saat 23.03 ilâ 23.10 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 taktik savaş uçağı, Golan Tepeleri’nin hava sahasından Suriye’nin Şam bölgesindeki hedeflere iki güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Suriye hava savunma güçleri, Suriye ordusunun sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sisteminden bir füzeyi yok etti” diye açıkladı.
Hava saldırısında bir maddi duran varlık deposunda hasarın meydana geldiğini, olayda ölen veya yaralananların olmadığını söyledi.
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