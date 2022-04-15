https://tr.sputniknews.com/20220415/rusya-israil-dun-iki-gudumlu-fuzeyle-sama-saldiri-duzenledi-1055598955.html
Rusya: İsrail dün iki güdümlü füzeyle Şam’a saldırı düzenledi
Rusya: İsrail dün iki güdümlü füzeyle Şam’a saldırı düzenledi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün Şam bölgesine fırlattığı iki güdümlü füzeden birinin vurulduğunu, saldırıda... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T22:31+0300
2022-04-15T22:31+0300
2022-04-15T22:31+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, “14 Nisan saat 23.03 ilâ 23.10 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 taktik savaş uçağı, Golan Tepeleri’nin hava sahasından Suriye’nin Şam bölgesindeki hedeflere iki güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Suriye hava savunma güçleri, Suriye ordusunun sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sisteminden bir füzeyi yok etti” diye açıkladı.Hava saldırısında bir maddi duran varlık deposunda hasarın meydana geldiğini, olayda ölen veya yaralananların olmadığını söyledi.
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ortadoğu, rusya, israil, suriye
Rusya: İsrail dün iki güdümlü füzeyle Şam’a saldırı düzenledi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün Şam bölgesine fırlattığı iki güdümlü füzeden birinin vurulduğunu, saldırıda bir maddi duran varlık deposunda hasarın meydana geldiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, “14 Nisan saat 23.03 ilâ 23.10 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 taktik savaş uçağı, Golan Tepeleri’nin hava sahasından Suriye’nin Şam bölgesindeki hedeflere iki güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Suriye hava savunma güçleri, Suriye ordusunun sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sisteminden bir füzeyi yok etti” diye açıkladı.
Hava saldırısında bir maddi duran varlık deposunda hasarın meydana geldiğini, olayda ölen veya yaralananların olmadığını söyledi.