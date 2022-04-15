https://tr.sputniknews.com/20220415/rusya-mariupoldeki-asiri-milliyetcilerin-keskin-nisancilari-sivilleri-vuruyor-1055593769.html

Rusya: Mariupol’deki aşırı milliyetçilerin keskin nişancıları sivilleri vuruyor

Rusya: Mariupol’deki aşırı milliyetçilerin keskin nişancıları sivilleri vuruyor

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburunun, Mariupol’ün Azovstal fabrikasında saklanan keskin nişancılarının acımasızca sivilleri... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T17:29+0300

2022-04-15T17:29+0300

2022-04-15T17:27+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya soruşturma komitesi

azov

milliyet

mariupol

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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Azov taburunun, sivilleri katleden keskin nişancılarının suçlarını araştırma talimatını verdi” ifadesine yer verildi.Bastrıkin’in, bu suçlara karışan kişileri tespit etme talimatını verdiği bildirildi.Soruşturma Komitesi’nin paylaştığı bilgiye göre, Mariupol’ün Azovstal fabrikasında saklanan keskin nişancı grupları acımasızca sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bir erkeğin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

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rusya, rusya soruşturma komitesi, azov, milliyet, mariupol