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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/rusya-mariupoldeki-asiri-milliyetcilerin-keskin-nisancilari-sivilleri-vuruyor-1055593769.html
Rusya: Mariupol’deki aşırı milliyetçilerin keskin nişancıları sivilleri vuruyor
Rusya: Mariupol’deki aşırı milliyetçilerin keskin nişancıları sivilleri vuruyor
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburunun, Mariupol’ün Azovstal fabrikasında saklanan keskin nişancılarının acımasızca sivilleri... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T17:29+0300
2022-04-15T17:27+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya soruşturma komitesi
azov
milliyet
mariupol
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Azov taburunun, sivilleri katleden keskin nişancılarının suçlarını araştırma talimatını verdi” ifadesine yer verildi.Bastrıkin’in, bu suçlara karışan kişileri tespit etme talimatını verdiği bildirildi.Soruşturma Komitesi’nin paylaştığı bilgiye göre, Mariupol’ün Azovstal fabrikasında saklanan keskin nişancı grupları acımasızca sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bir erkeğin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
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rusya, rusya soruşturma komitesi, azov, milliyet, mariupol

Rusya: Mariupol’deki aşırı milliyetçilerin keskin nişancıları sivilleri vuruyor

17:29 15.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girRusya - Ukrayna'daki operasyonu - Mariupol
Rusya - Ukrayna'daki operasyonu - Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburunun, Mariupol’ün Azovstal fabrikasında saklanan keskin nişancılarının acımasızca sivilleri hedef aldığını belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Azov taburunun, sivilleri katleden keskin nişancılarının suçlarını araştırma talimatını verdi” ifadesine yer verildi.
Bastrıkin’in, bu suçlara karışan kişileri tespit etme talimatını verdiği bildirildi.
Soruşturma Komitesi’nin paylaştığı bilgiye göre, Mariupol’ün Azovstal fabrikasında saklanan keskin nişancı grupları acımasızca sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bir erkeğin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
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