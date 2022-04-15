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https://tr.sputniknews.com/20220415/rusya-savunma-bakanligi-azerbaycan-tarafi-karabagda-ateskesi-ihlal-etti-1055597624.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Azerbaycan tarafı Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Azerbaycan tarafı Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T21:38+0300
2022-04-15T21:36+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
rusya
azerbaycan ordusu
karabağ
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın Yarımca yerleşimi yakınındaki temas hattında ateşkes rejimini ihlal ettiği belirtildi.Açıklamada, “Yarımca (Mardakert bölgesi) yerleşim bölgesinde Azerbaycan tarafının temas hattını ihlal ettiği tespit edildi” denildi.Rus barış güçlerinin her iki tarafın temsilcileriyle görüşerek olayı çözdüğü kaydedildi.
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rusya savunma bakanlığı, rusya, azerbaycan ordusu, karabağ

Rusya Savunma Bakanlığı: Azerbaycan tarafı Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

21:38 15.04.2022
© Sputnik / Асатур ЕсаянцKarabağ'daki Madagiz kasabası
Karabağ'daki Madagiz kasabası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın Yarımca yerleşimi yakınındaki temas hattında ateşkes rejimini ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Yarımca (Mardakert bölgesi) yerleşim bölgesinde Azerbaycan tarafının temas hattını ihlal ettiği tespit edildi” denildi.
Rus barış güçlerinin her iki tarafın temsilcileriyle görüşerek olayı çözdüğü kaydedildi.
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