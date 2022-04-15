https://tr.sputniknews.com/20220415/rusya-savunma-bakanligi-kiev-lozovaya-tren-istasyonunda-kanli-bir-provokasyon-hazirliyor-1055599635.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Lozovaya tren istasyonunda kanlı bir provokasyon hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Lozovaya tren istasyonunda kanlı bir provokasyon hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev’in Lozovaya tren istasyonunda sığınmacılara yönelik yeni bir... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T23:18+0300

2022-04-15T23:18+0300

2022-04-15T23:47+0300

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ukrayna

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mihail mizintsev

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Mizintsev, “Elimizdeki güvenilir bilgilere göre Kiev rejimi, Rus Silahlı Kuvvetlerini sivillere yönelik savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk'ta gerçekleştirilene benzer bir başka korkunç provokasyon hazırlıyor. Bu amaçla, yakın bir zamanda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19. Füze Tugayı tarafından Lozovaya köyündeki tren istasyonunda biriken sığınmacılara yönelik Toçka-U füzeleriyle saldırı yapılması planlanıyor” dedi.Suçun Rus tarafına atılması için füzenin Rus ve DHC birliklerinin kontrolündeki Staromihaylovka yönünden atılmasının planlandığına dikkat çeken Rus komutan, “Kiev yetkililerinin bu tür eylemleri ve provokasyonları bir kez daha Ukraynalı sivillere yönelik insanlık dışı tutumlarını ortaya koyuyor, bir kez daha tüm ahlak normları ve uluslararası insancıl hukuku tamamen göz ardı ettiklerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.Misintsev, Toçka-U taktik füzelerinin sadece Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığını da sözlerine ekledi.‘Ukrayna, Rusya'yı suçlamak için Çernigov bölgesindeki yolları mayınlıyor’Mizintsev, Ukrayna ordusunun Rus Silahlı Kuvvetlerini suçlamak için Çernigov bölgesindeki yolları mayınladığını belirtti.Rus General, " Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Çernigov bölgesinin Korukovskiy kırsalındaki yolların yanı sıra Velikiy Şemel, Naumovka ve Holmy yerleşimlerinin yakınından geçen asfalt yolların kenarlarını mayınladı” diye konuştu. ‘Neo-Naziler, Liman kentinde Rus yanlısı olduklarından şüphelendikleri 800’den fazla kişiye işkence yaptı’Mizintsev, Ukraynalı neo-Nazilerin Kramatorsk bölgesinin Liman kentinde Rus yanlısı olduklarından şüphelendikleri 837 kişiyi göz altına alarak işkence yaptıklarını kaydetti.Rus general, neo-Nazi taburu militanlarının 11-15 Nisan tarihleri arasında Rus yanlısı görüşlere sahip olan ya da Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerine yardım ettiklerinden şüphelendikleri kişileri tespit etmek amacıyla ev ev dolaşarak aramalar yaptıklarını belirtti.‘Ukrayna ve Donbass'tan 23 binden fazla kişi Rusya'ya tahliye edildi’Mizintsev, Donbass ve Ukrayna'dan son 24 saatte 23 binden fazla sivilin Rusya'ya tahliye edilmesinin sağlandığını belirtti.Rus komutan "Son 24 saatte, Kiev’in katılımı olmaksızın, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 2 bin 318'i çocuk, toplam 23 bin 83 kişi Rusya'ya tahliye edildi. Özel operasyonun başlangıcından bu yana tahliye edilenlerin sayısı 151 bin 737'si çocuk olmak üzere toplam 821 bin 320’ye ulaştı” dedi.

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rusya, ukrayna, mayın, mihail mizintsev