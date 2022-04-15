https://tr.sputniknews.com/20220415/rusya-ukraynanin-kahovka-hidroelektrik-santralini-hedef-alan-iki-tocka-u-fuzesi-vuruldu-1055596525.html

Rusya: Ukrayna’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni hedef alan iki Toçka-U füzesi vuruldu

Rusya: Ukrayna’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni hedef alan iki Toçka-U füzesi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askerlerin bugün sabah saatlerinde, Ukrayna ordusunun Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni hedef alan iki adet... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T21:01+0300

2022-04-15T21:01+0300

2022-04-15T21:04+0300

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ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun, Herson Bölgesi’ne elektrik sağlayan, Dinyeper Nehri'nin akışını düzenleyen ve Ukrayna’nın güneyindeki tarım bölgelerini suyla temin eden Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne füze saldırısı düzenleme girişiminin önlendiğini söyledi.Ukrayna ordusunun, Herson Bölgesi’ni su altında bırakma ve Rus ordusunun manevra kabiliyetini kısıtlama amacıyla bugün sabah saat 7 sularında Kahovka santraline 2 adet Toçka-U füzesini fırlattığını anlatan Konaşenkov, her iki füzenin Rus hava savunma araçları tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Füze parçalarının Yeni Kahovka yerleşimine düşmesi sonucu binalarda hasarın oluştuğunu söyleyen Konaşenkov, olayda yaralanan bir kadın ve bir çocuğa Rus askerler tarafından ilk tıbbi yardımın sağlandığını belirtti.‘Yüksek hassas füzelerle Ukrayna’ya ait 10 askeri hedef vuruldu’Konaşenkov, “Gün içinde, yüksek hassasiyetteki füzelerle düşmanın 10 tesisi imha edildi” ifadesini kullandı.Operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait 132 uçağın, 105 helikopterin, 245 hava savunma sisteminin, 457 insansız hava aracının, 2 bin 224 tank ve diğer zırhlı aracının, 251 çok namlulu roketatarın, 971 saha ve havan topunun ve 2 bin 123 adet özel askeri teçhizatın imha edildiği ifade edildi.

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igor konaşenkov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, herson