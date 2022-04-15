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Rusya’da 4 cihatçı gözaltına alındı: Biri saldırı planlıyordu
Rusya’da 4 cihatçı gözaltına alındı: Biri saldırı planlıyordu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaluga bölgesinde, Rusya’da yasaklı Hayat Tahrir eş-Şam'ın 4 üyesinin gözaltına alındığı, aralarından birinin bölgedeki... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T19:10+0300
2022-04-15T19:10+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
hayat tahrir eş-şam/nusra
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FSB’nin basın açıklamasında, “Kaluga Bölgesi’nde, uluslararası terör örgütü Hayat Tahrir eş-Şam’ın gizli hücresinin dört üyesinin faaliyeti tespit edilerek önlendi. Aralarından biri, yabancı yöneticilerin talimatıyla bölgedeki askeri tesislere yönelik terör eylemi planlıyordu” ifadesine yer verildi.Şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, baskın sırasında el yapımı patlayıcı bileşenlerinin ve bomba yapma talimatlarının bulunduğu aktarıldı. Ayrıca şüphelilere ait telefonlarda Ortadoğu’daki teröristlerle yazışmalar tespit edildi.Olayla ilgili dava açıldığı belirtildi.
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), hayat tahrir eş-şam/nusra

Rusya’da 4 cihatçı gözaltına alındı: Biri saldırı planlıyordu

19:10 15.04.2022
© Пресс-служба ФСБ РФ по Ингушетии / Fotoğraf bankasına girFSB binasına saldırı
FSB binasına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© Пресс-служба ФСБ РФ по Ингушетии
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaluga bölgesinde, Rusya’da yasaklı Hayat Tahrir eş-Şam'ın 4 üyesinin gözaltına alındığı, aralarından birinin bölgedeki askeri hedeflere saldırı planlandığı belirtildi.
FSB’nin basın açıklamasında, “Kaluga Bölgesi’nde, uluslararası terör örgütü Hayat Tahrir eş-Şam’ın gizli hücresinin dört üyesinin faaliyeti tespit edilerek önlendi. Aralarından biri, yabancı yöneticilerin talimatıyla bölgedeki askeri tesislere yönelik terör eylemi planlıyordu” ifadesine yer verildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, baskın sırasında el yapımı patlayıcı bileşenlerinin ve bomba yapma talimatlarının bulunduğu aktarıldı. Ayrıca şüphelilere ait telefonlarda Ortadoğu’daki teröristlerle yazışmalar tespit edildi.
Olayla ilgili dava açıldığı belirtildi.
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