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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/rusyadan-uyari-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-girmesinin-olumsuz-sonuclari-olur-1055584141.html
Rusya’dan uyarı: İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının olumsuz sonuçları olur
Rusya’dan uyarı: İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının olumsuz sonuçları olur
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Avrupa’nın kuzeyinde barış ve kıtanın güvenlik mimarisi konusunda... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T12:54+0300
2022-04-15T13:14+0300
mariya zaharova
ukrayna krizi
rusya
isveç
finlandiya
nato
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, “Baltık bölgesinde komşularımız olan Finlandiyalı ve İsveçli komşularımızın neden NATO’nun Rusya ile yeni bir cepheleşme cephesi haline gelmesi gerektiği belirsiz. Bunun Avrupa’nın kuzeyinde barış ve istikrar için olumsuz sonuçları olacağı açık” ifadelerini kullandı.Seçimin İsveç ve Finlandiya yetkililerinin olduğunu belirten Zaharova, “Ancak böyle bir adımın ikili ilişkilerimiz ve şu anda kriz durumundaki Avrupa güvenlik mimarisinin bütünü için sonuçları olacağını da anlamalılar” dedi.Zaharova, iki ülkenin üye yapılması isteğinin arkasındaki amacın İttifak’ın askeri potansiyelini artırmak, coğrafi açıdan genişlemesini sürdürmek ve Rusya’yı tehdit etmek için yeni bir kanat oluşturmak olduğunu kaydetti.Finlandiya ve İsveç’in askeri açıdan bir yer ile bağlı olmamasının güvenlik düzeyini artırdığını ve bunun Rusya ile karşılıklı olarak fayda sağlayan bir işbirliği tesis edilmesinde temel oluşturduğunu vurgulayan Zaharova, “Bu ülkelerin NATO’ya üyeliği, onların ulusal güvenliğini güçlendirmeyecek ve otomatik olarak kendilerini NATO cephesinde bulacaklar. Üstelik İttifak’a üye olmaları savunma alanında ve dış politikada karar alırken egemenliklerinden kısmen feragat etmek anlamına gelecek” ifadelerine yer verdi.
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Rusya’dan uyarı: İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının olumsuz sonuçları olur

12:54 15.04.2022 (güncellendi: 13:14 15.04.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Avrupa’nın kuzeyinde barış ve kıtanın güvenlik mimarisi konusunda olumsuz sonuçları olacağını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, “Baltık bölgesinde komşularımız olan Finlandiyalı ve İsveçli komşularımızın neden NATO’nun Rusya ile yeni bir cepheleşme cephesi haline gelmesi gerektiği belirsiz. Bunun Avrupa’nın kuzeyinde barış ve istikrar için olumsuz sonuçları olacağı açık” ifadelerini kullandı.
Seçimin İsveç ve Finlandiya yetkililerinin olduğunu belirten Zaharova, “Ancak böyle bir adımın ikili ilişkilerimiz ve şu anda kriz durumundaki Avrupa güvenlik mimarisinin bütünü için sonuçları olacağını da anlamalılar” dedi.
Zaharova, iki ülkenin üye yapılması isteğinin arkasındaki amacın İttifak’ın askeri potansiyelini artırmak, coğrafi açıdan genişlemesini sürdürmek ve Rusya’yı tehdit etmek için yeni bir kanat oluşturmak olduğunu kaydetti.
Finlandiya ve İsveç’in askeri açıdan bir yer ile bağlı olmamasının güvenlik düzeyini artırdığını ve bunun Rusya ile karşılıklı olarak fayda sağlayan bir işbirliği tesis edilmesinde temel oluşturduğunu vurgulayan Zaharova, “Bu ülkelerin NATO’ya üyeliği, onların ulusal güvenliğini güçlendirmeyecek ve otomatik olarak kendilerini NATO cephesinde bulacaklar. Üstelik İttifak’a üye olmaları savunma alanında ve dış politikada karar alırken egemenliklerinden kısmen feragat etmek anlamına gelecek” ifadelerine yer verdi.
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