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Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T03:59+0300
2022-04-15T03:59+0300
türkiye
samsun
çarşamba
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabacı uyruklu aile sağlık merkezinden dönerken evlerinden uzak bir yerde diğer çocukları ile evde bıraktıkları 5 yaşındaki kızları R.C.M.'yi görünce nasıl geldiğini ve orada ne yaptığını sordu.Korku ve panik içinde olan çocuk babasıyla aynı iş yerinde çalışan kendileri ile aynı mahallede ikamet eden Y.T. (34) adlı şahsın kendisini evine götürdüğünü, burada giysilerini çıkartıp kendisine bazı şeyler yaptığını ailesine anlattı. Aile soluğu Dikbıyık Jandarma Karakolunda aldı. Ailesi kızlarına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Y.T.'den şikayetçi oldu. Y.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
samsun
çarşamba
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samsun, çarşamba , çocuklara yönelik cinsel istismar

Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı

03:59 15.04.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabacı uyruklu aile sağlık merkezinden dönerken evlerinden uzak bir yerde diğer çocukları ile evde bıraktıkları 5 yaşındaki kızları R.C.M.'yi görünce nasıl geldiğini ve orada ne yaptığını sordu.
Korku ve panik içinde olan çocuk babasıyla aynı iş yerinde çalışan kendileri ile aynı mahallede ikamet eden Y.T. (34) adlı şahsın kendisini evine götürdüğünü, burada giysilerini çıkartıp kendisine bazı şeyler yaptığını ailesine anlattı.
Aile soluğu Dikbıyık Jandarma Karakolunda aldı. Ailesi kızlarına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Y.T.'den şikayetçi oldu.
Y.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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