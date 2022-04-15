https://tr.sputniknews.com/20220415/sancar-parlamento-secimleri-icin-ittifak-arayisimiz-yok-1055574646.html
Sancar: Parlamento seçimleri için ittifak arayışımız yok
Sancar: Parlamento seçimleri için ittifak arayışımız yok
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Parlamento seçimleri için herhangi bir ittifaka girme arayışımız yok dedik. Bu tutumumuz devam ediyor. Çünkü bizim kendi... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T00:24+0300
2022-04-15T00:24+0300
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politika
hdp
mithat sancar
ittifak
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Halk TV'de Liderler Özel programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar; Suat Toktaş'ın konuğu oldu.HDP seçimlere hangi ittifak ile birlikte girecek tartışmalarına yanıt vererek sözlerine başlayan Sancar, " Parlamento seçimleri için herhangi bir ittifaka girme arayışımız yok dedik. Bu tutumumuz devam ediyor. Çünkü bizim kendi ittifaklarımız var. Bu ittifaklarımızı büyütme isteğimiz var." dedi."Demokrasi ittifakı üst başlığı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz" diyen Sancak amacın olabilecek en geniş ezilenler sömürülenler dışlananlar topluluklarının bir araya getirmek olduğunu söyledi.Sancar sözlerini şöyle sürdürdü, "Mesela inanç toplulukları var, biz sadece kimlikler üzerinden yaklaşmıyoruz. Hak temelli, demokrasi özgürlük hedefli bir birliktelik arıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'de demokratik yolu açacak bir güçlü bir demokrasi ittifakı oluşsun.""Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bütün muhalefetin ilkeler üzerinde anlaşmasını istiyoruz." diyen Sancar şunları söyledi; "İlkeler bir seçime kadar ki olan dönemde yapılması gerekenler. İki geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bunun ortasında da adayın nasıl belirleneceği. Bu başlıklarla 11 madde sıraladık. Müzakere önerileridir bunlar. Kimseye dayatılan bir şey değildir."
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hdp, mithat sancar, ittifak, seçim, tbmm
Sancar: Parlamento seçimleri için ittifak arayışımız yok
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Parlamento seçimleri için herhangi bir ittifaka girme arayışımız yok dedik. Bu tutumumuz devam ediyor. Çünkü bizim kendi ittifaklarımız var" dedi.
Halk TV'de Liderler Özel programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar; Suat Toktaş'ın konuğu oldu.
HDP seçimlere hangi ittifak ile birlikte girecek tartışmalarına yanıt vererek sözlerine başlayan Sancar, " Parlamento seçimleri için herhangi bir ittifaka girme arayışımız yok dedik. Bu tutumumuz devam ediyor. Çünkü bizim kendi ittifaklarımız var. Bu ittifaklarımızı büyütme isteğimiz var." dedi.
"Demokrasi ittifakı üst başlığı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz" diyen Sancak amacın olabilecek en geniş ezilenler sömürülenler dışlananlar topluluklarının bir araya getirmek olduğunu söyledi.
Sancar sözlerini şöyle sürdürdü, "Mesela inanç toplulukları var, biz sadece kimlikler üzerinden yaklaşmıyoruz. Hak temelli, demokrasi özgürlük hedefli bir birliktelik arıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'de demokratik yolu açacak bir güçlü bir demokrasi ittifakı oluşsun."
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bütün muhalefetin ilkeler üzerinde anlaşmasını istiyoruz." diyen Sancar şunları söyledi; "İlkeler bir seçime kadar ki olan dönemde yapılması gerekenler. İki geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bunun ortasında da adayın nasıl belirleneceği. Bu başlıklarla 11 madde sıraladık. Müzakere önerileridir bunlar. Kimseye dayatılan bir şey değildir."