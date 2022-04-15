https://tr.sputniknews.com/20220415/sorbonneda-macron-ve-le-peni-protesto-eden-yuzlerce-ogrenci-universiteyi-isgal-etti-1055584470.html
Sorbonne'da Macron ve Le Pen'i protesto eden yüzlerce öğrenci üniversiteyi işgal etti
Sorbonne'da Macron ve Le Pen'i protesto eden yüzlerce öğrenci üniversiteyi işgal etti
Dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan adayları Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'i protesto etmek... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T13:06+0300
2022-04-15T13:06+0300
2022-04-15T13:11+0300
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Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken, sol görüşlü yüzlerce öğrenci Sorbonne Üniversitesi'ni işgal etti.Üniversite binasının pencerelerinden broşürler atarak "Hepimiz anti-faşistiz" sloganı atan öğrencilere, polis ekipleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.Öğrenciler, siyaset bilimleri enstitüsü Sciences-Po'nun ana girişe çöp kutuları ve pankartlarla barikat kurdu.Diğer yandan Paris polisi, kentteki üniversitelerde yer yer protesto ve işgal eylemlerinin yaşandığı bilgisini paylaştı.AP'ni aktardığına göre, pazar günü düzenlenen ilk tur seçimlerde Le Pen'in yüzde 1 puan gerisinde kalan ve ikinci tura geçemeyen solcu aday Jean-Luc Melenchon destekçisi öğrenci de yer alıyor.Protestocular arasında, Fransa'da Pazar günü yapılan ilk tur başkanlık seçimlerinde Le Pen'in sadece bir yüzde puan gerisinde kalan ancak ikinci tura kalamayan aşırı sol aday oy veren çok sayıda genç var.
https://tr.sputniknews.com/20220413/macron-le-pen-secilirse-milliyetcilik-ve-savas-avrupaya-geri-gelecek-1055515883.html
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Sorbonne'da Macron ve Le Pen'i protesto eden yüzlerce öğrenci üniversiteyi işgal etti
13:06 15.04.2022 (güncellendi: 13:11 15.04.2022) Abone ol
Dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan adayları Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'i protesto etmek için işgal eylemi başlattı.
Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken, sol görüşlü yüzlerce öğrenci Sorbonne Üniversitesi'ni işgal etti.
Üniversite binasının pencerelerinden broşürler atarak "Hepimiz anti-faşistiz" sloganı atan öğrencilere, polis ekipleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Öğrenciler, siyaset bilimleri enstitüsü Sciences-Po'nun ana girişe çöp kutuları ve pankartlarla barikat kurdu.
Diğer yandan Paris polisi, kentteki üniversitelerde yer yer protesto ve işgal eylemlerinin yaşandığı bilgisini paylaştı.
AP'ni aktardığına göre, pazar günü düzenlenen ilk tur seçimlerde
Le Pen'in yüzde 1 puan gerisinde kalan ve ikinci tura geçemeyen solcu aday Jean-Luc Melenchon destekçisi öğrenci de yer alıyor.
Protestocular arasında, Fransa'da Pazar günü yapılan ilk tur başkanlık seçimlerinde Le Pen'in sadece bir yüzde puan gerisinde kalan ancak ikinci tura kalamayan aşırı sol aday oy veren çok sayıda genç var.