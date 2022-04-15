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Sorbonne'da Macron ve Le Pen'i protesto eden yüzlerce öğrenci üniversiteyi işgal etti
Sorbonne'da Macron ve Le Pen'i protesto eden yüzlerce öğrenci üniversiteyi işgal etti
Dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan adayları Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'i protesto etmek... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T13:06+0300
2022-04-15T13:11+0300
dünya
fransa
sorbonne üniversitesi
üniversite
işgal
eylem
protesto
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Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken, sol görüşlü yüzlerce öğrenci Sorbonne Üniversitesi'ni işgal etti.Üniversite binasının pencerelerinden broşürler atarak "Hepimiz anti-faşistiz" sloganı atan öğrencilere, polis ekipleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.Öğrenciler, siyaset bilimleri enstitüsü Sciences-Po'nun ana girişe çöp kutuları ve pankartlarla barikat kurdu.Diğer yandan Paris polisi, kentteki üniversitelerde yer yer protesto ve işgal eylemlerinin yaşandığı bilgisini paylaştı.AP'ni aktardığına göre, pazar günü düzenlenen ilk tur seçimlerde Le Pen'in yüzde 1 puan gerisinde kalan ve ikinci tura geçemeyen solcu aday Jean-Luc Melenchon destekçisi öğrenci de yer alıyor.Protestocular arasında, Fransa'da Pazar günü yapılan ilk tur başkanlık seçimlerinde Le Pen'in sadece bir yüzde puan gerisinde kalan ancak ikinci tura kalamayan aşırı sol aday oy veren çok sayıda genç var.
https://tr.sputniknews.com/20220413/macron-le-pen-secilirse-milliyetcilik-ve-savas-avrupaya-geri-gelecek-1055515883.html
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fransa, sorbonne üniversitesi, üniversite, işgal, eylem, protesto

Sorbonne'da Macron ve Le Pen'i protesto eden yüzlerce öğrenci üniversiteyi işgal etti

13:06 15.04.2022 (güncellendi: 13:11 15.04.2022)
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSADünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan adayları Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'i protesto etmek için işgal eylemi başlattı.
Dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan adayları Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'i protesto etmek için işgal eylemi başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
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Dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan adayları Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'i protesto etmek için işgal eylemi başlattı.
Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken, sol görüşlü yüzlerce öğrenci Sorbonne Üniversitesi'ni işgal etti.
Üniversite binasının pencerelerinden broşürler atarak "Hepimiz anti-faşistiz" sloganı atan öğrencilere, polis ekipleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Öğrenciler, siyaset bilimleri enstitüsü Sciences-Po'nun ana girişe çöp kutuları ve pankartlarla barikat kurdu.
Diğer yandan Paris polisi, kentteki üniversitelerde yer yer protesto ve işgal eylemlerinin yaşandığı bilgisini paylaştı.
AP'ni aktardığına göre, pazar günü düzenlenen ilk tur seçimlerde Le Pen'in yüzde 1 puan gerisinde kalan ve ikinci tura geçemeyen solcu aday Jean-Luc Melenchon destekçisi öğrenci de yer alıyor.
Protestocular arasında, Fransa'da Pazar günü yapılan ilk tur başkanlık seçimlerinde Le Pen'in sadece bir yüzde puan gerisinde kalan ancak ikinci tura kalamayan aşırı sol aday oy veren çok sayıda genç var.
Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalan Marine Le Pen ile Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
DÜNYA
Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek
13 Nisan, 05:22
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