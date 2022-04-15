https://tr.sputniknews.com/20220415/sorbonneda-macron-ve-le-peni-protesto-eden-yuzlerce-ogrenci-universiteyi-isgal-etti-1055584470.html

Sorbonne'da Macron ve Le Pen'i protesto eden yüzlerce öğrenci üniversiteyi işgal etti

Sorbonne'da Macron ve Le Pen'i protesto eden yüzlerce öğrenci üniversiteyi işgal etti

Dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan adayları Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'i protesto etmek... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T13:06+0300

2022-04-15T13:06+0300

2022-04-15T13:11+0300

dünya

fransa

sorbonne üniversitesi

üniversite

işgal

eylem

protesto

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Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken, sol görüşlü yüzlerce öğrenci Sorbonne Üniversitesi'ni işgal etti.Üniversite binasının pencerelerinden broşürler atarak "Hepimiz anti-faşistiz" sloganı atan öğrencilere, polis ekipleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.Öğrenciler, siyaset bilimleri enstitüsü Sciences-Po'nun ana girişe çöp kutuları ve pankartlarla barikat kurdu.Diğer yandan Paris polisi, kentteki üniversitelerde yer yer protesto ve işgal eylemlerinin yaşandığı bilgisini paylaştı.AP'ni aktardığına göre, pazar günü düzenlenen ilk tur seçimlerde Le Pen'in yüzde 1 puan gerisinde kalan ve ikinci tura geçemeyen solcu aday Jean-Luc Melenchon destekçisi öğrenci de yer alıyor.Protestocular arasında, Fransa'da Pazar günü yapılan ilk tur başkanlık seçimlerinde Le Pen'in sadece bir yüzde puan gerisinde kalan ancak ikinci tura kalamayan aşırı sol aday oy veren çok sayıda genç var.

https://tr.sputniknews.com/20220413/macron-le-pen-secilirse-milliyetcilik-ve-savas-avrupaya-geri-gelecek-1055515883.html

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fransa, sorbonne üniversitesi, üniversite, işgal, eylem, protesto