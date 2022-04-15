https://tr.sputniknews.com/20220415/tayvandan-kovid-19-rekoru-1284-vaka-1055591098.html
Tayvan’dan Kovid-19 rekoru: 1284 vaka
Tayvan’dan Kovid-19 rekoru: 1284 vaka
Tayvan Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, ülkede tespit edilen 1284 yeni Kovid-19 vakası ile rekor kırıldığını açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısının 31 bin 857’e... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T16:04+0300
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koronavirüs
tayvan
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vaka
vaka sayısı
kovid-19
omicron
salgın
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Tayvan’da Kovid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, ülkedeki son verilerle ilgili yaptığı açıklamada, 1284 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ve sayının salgının başından beri tespit edilen en yüksek vaka olduğunu belirtti. Ülkede 21 Ocak 2021'de tespit edilen ilk vakanın ardından ilk kez dört haneli sayılara ulaşıldı. Çen ayrıca 1284 vakanın, 129’unun yurt içi, 75'inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.Tayvan’da son bir haftada yaşanan Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından 3 binden fazla kişi virüse yakalandı. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 31 bin 857’e ulaştığı ve 854 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Tayvan Sağlık Bakanlığı, dün itibariyle ülkede ilk doz aşılama oranını yüzde 83.99 ikinci doz oranını yüzde 79.17 üçüncü doz oranını ise yüzde 53.85 olarak açıkladı. Bakan Çen, Tayvanlıların virüs ile birlikte yaşamaya alışmaları gerektiğini söyledi.Tayvan’da dün, yeni alınan kararlarla birlikte tedbirler gevşetilmeye başlanmıştı. Yurt dışından turist girişinin izin verilmediği ülkede, Tayvanlıların birinci derece akrabaları ülkeye kabul ediliyor. Ülkeye giren kişiler 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.Tayvan’da dün 982 vaka tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220415/avustralyada-ilk-omicron-xe-vakasi-goruldu--1055582116.html
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tayvan, rekor, vaka, vaka sayısı, kovid-19, omicron, salgın
Tayvan’dan Kovid-19 rekoru: 1284 vaka
16:04 15.04.2022 (güncellendi: 16:07 15.04.2022) Abone ol
Tayvan Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, ülkede tespit edilen 1284 yeni Kovid-19 vakası ile rekor kırıldığını açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısının 31 bin 857’e ulaştığı ve 854 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tayvan’da Kovid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Çen Şih Çung, ülkedeki son verilerle ilgili yaptığı açıklamada, 1284 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ve sayının salgının başından beri tespit edilen en yüksek vaka olduğunu belirtti.
Ülkede 21 Ocak 2021'de tespit edilen ilk vakanın ardından ilk kez dört haneli sayılara ulaşıldı. Çen ayrıca 1284 vakanın, 129’unun yurt içi, 75'inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.
Tayvan’da son bir haftada yaşanan Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından 3 binden fazla kişi virüse yakalandı. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 31 bin 857’e ulaştığı ve 854 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Tayvan Sağlık Bakanlığı, dün itibariyle ülkede ilk doz aşılama oranını yüzde 83.99 ikinci doz oranını yüzde 79.17 üçüncü doz oranını ise yüzde 53.85 olarak açıkladı. Bakan Çen, Tayvanlıların virüs ile birlikte yaşamaya alışmaları gerektiğini söyledi.
Tayvan’da dün, yeni alınan kararlarla birlikte tedbirler gevşetilmeye başlanmıştı. Yurt dışından turist girişinin izin verilmediği ülkede, Tayvanlıların birinci derece akrabaları ülkeye kabul ediliyor. Ülkeye giren kişiler 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.
Tayvan’da dün 982 vaka tespit edilmişti.