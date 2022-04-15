https://tr.sputniknews.com/20220415/tereyagi-ihracatina-kisitlama-getirildi-1055585530.html

Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi

Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T13:32+0300

2022-04-15T13:32+0300

2022-04-15T13:32+0300

ekonomi

tereyağ

ihracat

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen yazı ile Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) dışında tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği bildirildi.Kararın ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için alındığı belirtildi.Yazıda, "18 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak karara gerekçe olarak, "Ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanması uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi. Gazeteci Ali Ekber, bakanlık tarafından gönderilen yazıyı sosyal medyada paylaştı. 608 bin dolardan 34 milyon dolara yükseldiPandemi etkisiyle tüm dünyada zayıflayan ticaret Türkiye ihracatına da yansımış, tereyağı ihracatı bu nedenle düşük seviyelerde seyretmişti. Ancak geçen yılın ilk üç ayında 608 bin dolar olan tereyağı ihracatı bu yılın aynı döneminde 34 milyon dolara kadar yükseldi.TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi.

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tereyağ, ihracat