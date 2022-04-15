https://tr.sputniknews.com/20220415/thy-yeniden-ruble-ile-bilet-satisina-basladi-1055589760.html

THY yeniden ruble ile bilet satışına başladı

THY yeniden ruble ile bilet satışına başladı

Türk Hava Yolları’nın (THY) iki ay sonra yeniden Rus para birimi ruble ile bilet satışlarına başladığı belirtildi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T15:37+0300

2022-04-15T15:37+0300

2022-04-15T15:37+0300

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türk hava yolları (thy)

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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, THY’nin sitesindeki bilet alım sisteminde geçerli olan para birimleri arasına rublenin yeniden eklendiğini kaydetti. THY’den çevrimiçi bilet alımlarında rublenin kullanılması son iki aydır mümkün değildi.ATOR yetkilileri, THY’nin sitesinde, Rusya’nın kendi ödeme sistemi olan Mir kartlarıyla da ruble üstünden ödeme yapmanın mümkün olacağını belirtti. Daha önce Mir kartı ile ödeme seçeneği seçildiğinde ücret Türk lirası üstünden hesaplanıyordu.Rus yetkililer, Mir kartları ile yapılacak ödemelerin ruble üstünden hesaplanacak olmasının Rus müşteriler için ‘çok daha basit ve konforlu bir seçenek’ olacağını ifade ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220415/ermenistan-rus-dogalgazini-ruble-ile-odemeye-basladi--1055579908.html

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thy, türk hava yolları (thy), ruble, ödeme, satış, bilet, rusya, ukrayna, ukrayna krizi