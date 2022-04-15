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https://tr.sputniknews.com/20220415/thy-yeniden-ruble-ile-bilet-satisina-basladi-1055589760.html
THY yeniden ruble ile bilet satışına başladı
THY yeniden ruble ile bilet satışına başladı
Türk Hava Yolları’nın (THY) iki ay sonra yeniden Rus para birimi ruble ile bilet satışlarına başladığı belirtildi. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T15:37+0300
2022-04-15T15:37+0300
dünya
thy
türk hava yolları (thy)
ruble
ödeme
satış
bilet
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, THY’nin sitesindeki bilet alım sisteminde geçerli olan para birimleri arasına rublenin yeniden eklendiğini kaydetti. THY’den çevrimiçi bilet alımlarında rublenin kullanılması son iki aydır mümkün değildi.ATOR yetkilileri, THY’nin sitesinde, Rusya’nın kendi ödeme sistemi olan Mir kartlarıyla da ruble üstünden ödeme yapmanın mümkün olacağını belirtti. Daha önce Mir kartı ile ödeme seçeneği seçildiğinde ücret Türk lirası üstünden hesaplanıyordu.Rus yetkililer, Mir kartları ile yapılacak ödemelerin ruble üstünden hesaplanacak olmasının Rus müşteriler için ‘çok daha basit ve konforlu bir seçenek’ olacağını ifade ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/ermenistan-rus-dogalgazini-ruble-ile-odemeye-basladi--1055579908.html
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thy, türk hava yolları (thy), ruble, ödeme, satış, bilet, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

THY yeniden ruble ile bilet satışına başladı

15:37 15.04.2022
© AATHY-Türk Hava Yolları
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Türk Hava Yolları’nın (THY) iki ay sonra yeniden Rus para birimi ruble ile bilet satışlarına başladığı belirtildi.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, THY’nin sitesindeki bilet alım sisteminde geçerli olan para birimleri arasına rublenin yeniden eklendiğini kaydetti. THY’den çevrimiçi bilet alımlarında rublenin kullanılması son iki aydır mümkün değildi.
ATOR yetkilileri, THY’nin sitesinde, Rusya’nın kendi ödeme sistemi olan Mir kartlarıyla da ruble üstünden ödeme yapmanın mümkün olacağını belirtti. Daha önce Mir kartı ile ödeme seçeneği seçildiğinde ücret Türk lirası üstünden hesaplanıyordu.
Rus yetkililer, Mir kartları ile yapılacak ödemelerin ruble üstünden hesaplanacak olmasının Rus müşteriler için ‘çok daha basit ve konforlu bir seçenek’ olacağını ifade ediyor.
Para basma fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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