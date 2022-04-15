https://tr.sputniknews.com/20220415/trafik-sigortasinda-tarife-degisti-1055577476.html

Trafik sigortasında tarife değişti

Trafik sigortasında tarife değişti

‘Zorunlu Trafik Sigortası’ fiyatlarında 1 Mayıs itibarıyla yeni tarifeye geçilecek. Şubatta yüzde 20 zamlanan zorunlu trafik sigortasına her ay yüzde 2.25... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T07:37+0300

2022-04-15T07:37+0300

2022-04-15T07:47+0300

ekonomi

trafik

sigorta

zam

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Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesinde azami prim tutarının Mayıs 2022 itibarıyla aylık yüzde 2.25 olarak artırılacağı belirtildi. Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Son bir yılda yüzde 125 artan zorunlu trafik poliçesi önümüzdeki 1 yılda yüzde 51 daha zamlanmış olacak. Yeni kararla birlikte trafik sigortası primleri her ay yüzde 2.25 oranında artacağı için yıllık zam yüzde 30.6 ile rekor se­viyeye ulaşacak.İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, söz konusu SEDDK kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyordu. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı. Değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı.

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trafik, sigorta, zam