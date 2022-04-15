https://tr.sputniknews.com/20220415/turkiyede-4-bin-425-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-18-kisi-yasamini-yitirdi-1055596382.html

Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 493 kişi sağlığına kavuştu. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T20:47+0300

2022-04-15T20:47+0300

2022-04-15T20:46+0300

koronavirüs

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 946 test yapıldı, 4 bin 425 kişinin testi pozitif çıktı.18 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 493 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.Toplam aşı sayısı 147 milyonu geçtiTürkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, sağlık bakanı