https://tr.sputniknews.com/20220415/turkiyede-4-bin-425-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-18-kisi-yasamini-yitirdi-1055596382.html
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi
Son 24 saatte 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 493 kişi sağlığına kavuştu. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T20:47+0300
2022-04-15T20:47+0300
2022-04-15T20:46+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
sağlık bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043359895_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1f1511dddd0cf23c4ba8ff48184dc80b.jpg
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 946 test yapıldı, 4 bin 425 kişinin testi pozitif çıktı.18 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 493 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.Toplam aşı sayısı 147 milyonu geçtiTürkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043359895_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_489a66d1882bca5e860f1156db5d8b16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, sağlık bakanı
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi
Abone ol
Son 24 saatte 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 493 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 946 test yapıldı, 4 bin 425 kişinin testi pozitif çıktı.
18 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 493 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.
Toplam aşı sayısı 147 milyonu geçti
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.