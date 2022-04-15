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https://tr.sputniknews.com/20220415/turkiyede-martta-134-bin-170-konut-satildi-1055580240.html
Türkiye'de martta 134 bin 170 konut satıldı
Türkiye'de martta 134 bin 170 konut satıldı
Türkiye genelinde martta 134 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 37.5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T10:30+0300
2022-04-15T10:30+0300
ekonomi
türkiye
konut
emlak
kiralık
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre de yüzde 37,5 arttı. Şubatta 97 bin 587 konut satılmıştı.Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi.Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konutla Ardahan, 82 konutla Bayburt ve 103 konutla Tunceli olarak kayıtlara geçti.Konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220414/prof-hepsen-konutta-fiyatlar-tirmanacak-cunku-baraj-puani-kalkti-ogrenci-sayilari-da-artacak-1055570315.html
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türkiye, konut, emlak, kiralık, ekonomi

Türkiye'de martta 134 bin 170 konut satıldı

10:30 15.04.2022
© DHADevre mülk, konut, kapı, anahtar
Devre mülk, konut, kapı, anahtar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© DHA
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Türkiye genelinde martta 134 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 37.5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre de yüzde 37,5 arttı. Şubatta 97 bin 587 konut satılmıştı.
Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konutla Ardahan, 82 konutla Bayburt ve 103 konutla Tunceli olarak kayıtlara geçti.
Konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.
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