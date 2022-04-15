https://tr.sputniknews.com/20220415/ulastirma-bakani-su-anda-kanal-istanbul-icin-hem-demiryolu-hem-de-karayolu-calismalarimiza-basladik-1055581393.html

Ulaştırma Bakanı: Şu anda Kanal İstanbul için hem demiryolu hem de karayolu çalışmalarımıza başladık

Ulaştırma Bakanı: Şu anda Kanal İstanbul için hem demiryolu hem de karayolu çalışmalarımıza başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şu anda Kanal İstanbul için hem demiryolu hem de karayolu çalışmalarımıza başladık. Özellikle demiryolu... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T11:27+0300

2022-04-15T11:27+0300

2022-04-15T11:27+0300

türkiye

kanal istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104097/31/1040973153_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_815f2c0dcef47db3c613d0038d8a7983.jpg

Karaismailoğlu, "Mayınlara ilişkin 2 tarafta farklı şeyler söylüyor ama o mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına kadar gelmesi mümkün değil çünkü Ukrayna’daki mayınların serbest bırakılması bize garip geliyor. O yüzden sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Tabi bu da bir endişe yaratıyor." dedi. Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:"Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200’ün üzerinde mürettebat vardı. Bunların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanal istanbul