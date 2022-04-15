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https://tr.sputniknews.com/20220415/zimbabvede-otobus-kazasi-35-olu-75-yarali-1055586946.html
Zimbabve'de otobüs kazası: 35 ölü, 75 yaralı
Zimbabve'de otobüs kazası: 35 ölü, 75 yaralı
Zimbabve'de Paskalya nedeniyle Masvingo kentinde bulunan Mbungo tapınağına giden yolcu otobüsünün kaza yapmasının ardından 35 kişi hayatını kaybetti, 75 yolcu... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T14:15+0300
2022-04-15T14:15+0300
dünya
zimbabve
otobüs kazası
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Zimbabve'de Masvingo kentine gitmekte olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından Chimanimani şehrinde kaza yaptı. -Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, meydana gelen kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 75 yolcu ise yaralandı.Zimbabve polisi tarafından kaza sonrası yapılan açıklamada, "Paskalya bayramı toplantıları nedeniyle Masvingo'daki Mbungo tapınağına giden yolcu otobüsü Chimanimani kentinde kaza yaptı. Kaza sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti ve 75 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlar, otopsilerinin yapılması üzerine Chipinge hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor ve 13 yolcunun durumu ağır" denildi.
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zimbabve, otobüs kazası

Zimbabve'de otobüs kazası: 35 ölü, 75 yaralı

14:15 15.04.2022
© İHAZimbabve - otobüs kazası
Zimbabve - otobüs kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© İHA
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Zimbabve'de Paskalya nedeniyle Masvingo kentinde bulunan Mbungo tapınağına giden yolcu otobüsünün kaza yapmasının ardından 35 kişi hayatını kaybetti, 75 yolcu yaralandı.
Zimbabve'de Masvingo kentine gitmekte olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından Chimanimani şehrinde kaza yaptı. -
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, meydana gelen kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 75 yolcu ise yaralandı.
Zimbabve polisi tarafından kaza sonrası yapılan açıklamada, "Paskalya bayramı toplantıları nedeniyle Masvingo'daki Mbungo tapınağına giden yolcu otobüsü Chimanimani kentinde kaza yaptı. Kaza sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti ve 75 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlar, otopsilerinin yapılması üzerine Chipinge hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor ve 13 yolcunun durumu ağır" denildi.
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