Ürdün'de, İsrail'e yönelik protesto

© AA

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Silahlı mücadele bizim kurtuluş yolumuzdur", "Yaşasın nehirden denize kadar Filistin" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, "Normalleşme ihanettir" ve "Kanımız canımız sana feda olsun Ey Aksa!" sloganları attı.