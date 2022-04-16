Ürdün'de, İsrail'e yönelik protesto

Siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Amman'da İsrail Büyükelçiliği yakınında, Rabiye bölgesindeki el-Kaluti Camisi alanında yüzlerce kişi toplandı.
Siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Amman'da İsrail Büyükelçiliği yakınında, Rabiye bölgesindeki el-Kaluti Camisi alanında yüzlerce kişi toplandı.
Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Silahlı mücadele bizim kurtuluş yolumuzdur", "Yaşasın nehirden denize kadar Filistin" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, "Normalleşme ihanettir" ve "Kanımız canımız sana feda olsun Ey Aksa!" sloganları attı.
Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Silahlı mücadele bizim kurtuluş yolumuzdur", "Yaşasın nehirden denize kadar Filistin" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, "Normalleşme ihanettir" ve "Kanımız canımız sana feda olsun Ey Aksa!" sloganları attı.
Ürdün'ün birçok kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısını kınayan protestolar yapılıyor.
Ürdün'ün birçok kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısını kınayan protestolar yapılıyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.
Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkardı.
Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkardı.
İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.
İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.