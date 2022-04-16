Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu gelecek sezona bıraktı

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Balıkçı Çağdaş Özer, zorlu kış şartlarının balıkçıları etkilediğini dile getirerek, "Yeni sezonun nasıl geçeceğini söylemek için şu an biraz erken, temmuz ayında sezon yavaş yavaş belli olur, o zaman geldiğinde bakacağız. Tabii ki bir umudumuz var, olmazsa bizim balıkçılığımız biter" diye konuştu.