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Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu gelecek sezona bıraktı
Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu gelecek sezona bıraktı
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar, yeni sezon için hazırlıklara başladı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
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Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu gelecek sezona bıraktı

14:41 16.04.2022 (güncellendi: 14:42 16.04.2022)
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Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar, yeni sezon için hazırlıklara başladı.
© AA

Sezon boyunca istenilen miktarda balık tutamayan balıkçılar, umudunu 1 Eylül'de açılacak yeni sezona bıraktı.

Sezon boyunca istenilen miktarda balık tutamayan balıkçılar, umudunu 1 Eylül&#x27;de açılacak yeni sezona bıraktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Sezon boyunca istenilen miktarda balık tutamayan balıkçılar, umudunu 1 Eylül'de açılacak yeni sezona bıraktı.

© AA

Sezonun bitmesinin ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, zarar gören ağların bakımını yapıyor.

Sezonun bitmesinin ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, zarar gören ağların bakımını yapıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Sezonun bitmesinin ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, zarar gören ağların bakımını yapıyor.

© AA

Balıkçı Çağdaş Özer, zorlu kış şartlarının balıkçıları etkilediğini dile getirerek, "Yeni sezonun nasıl geçeceğini söylemek için şu an biraz erken, temmuz ayında sezon yavaş yavaş belli olur, o zaman geldiğinde bakacağız. Tabii ki bir umudumuz var, olmazsa bizim balıkçılığımız biter" diye konuştu.

Balıkçı Çağdaş Özer, zorlu kış şartlarının balıkçıları etkilediğini dile getirerek, &quot;Yeni sezonun nasıl geçeceğini söylemek için şu an biraz erken, temmuz ayında sezon yavaş yavaş belli olur, o zaman geldiğinde bakacağız. Tabii ki bir umudumuz var, olmazsa bizim balıkçılığımız biter&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Balıkçı Çağdaş Özer, zorlu kış şartlarının balıkçıları etkilediğini dile getirerek, "Yeni sezonun nasıl geçeceğini söylemek için şu an biraz erken, temmuz ayında sezon yavaş yavaş belli olur, o zaman geldiğinde bakacağız. Tabii ki bir umudumuz var, olmazsa bizim balıkçılığımız biter" diye konuştu.

© AA

Türkiye'nin diğer bölgelerindeki balıkçıların da benzer sıkıntılar yaşadığını anlatan Özer, istenilen miktarda balık avlanamadığını kaydetti.

Türkiye&#x27;nin diğer bölgelerindeki balıkçıların da benzer sıkıntılar yaşadığını anlatan Özer, istenilen miktarda balık avlanamadığını kaydetti. - Sputnik Türkiye
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© AA

Türkiye'nin diğer bölgelerindeki balıkçıların da benzer sıkıntılar yaşadığını anlatan Özer, istenilen miktarda balık avlanamadığını kaydetti.

© AA

Özer, ağlarını onarmaya başladıklarını belirterek, yeni sezonu heyecanla beklediklerini sözlerine ekledi.

Özer, ağlarını onarmaya başladıklarını belirterek, yeni sezonu heyecanla beklediklerini sözlerine ekledi. - Sputnik Türkiye
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© AA

Özer, ağlarını onarmaya başladıklarını belirterek, yeni sezonu heyecanla beklediklerini sözlerine ekledi.

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