https://tr.sputniknews.com/20220416/ak-partili-yayman-sosyal-medyayla-ilgili-duzenleme-yapmiyoruz-dezenformasyonla-ilgili--yapiyoruz-1055611657.html

AK Partili Yayman: Sosyal medyayla ilgili düzenleme yapmıyoruz, dezenformasyonla ilgili yapıyoruz

AK Partili Yayman: Sosyal medyayla ilgili düzenleme yapmıyoruz, dezenformasyonla ilgili yapıyoruz

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, 'Dezenformasyon Yasası'na ilişkin, yasa teklifimiz yakın bir zamanda tartışmaya açılacak, kamuoyunun gündemine sunulacak"... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T18:08+0300

2022-04-16T18:08+0300

2022-04-16T18:09+0300

hüseyin yayman

türkiye

dezenformasyon

sosyal medya

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kamu düzenini, kişisel hak ve özgürlükleri koruyacak bir 'Dezenformasyon Yasası' çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.Yayman, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dijital ağlar konusunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli konularından olduğunu belirtti.Yayman konuya dair "Bizim de TBMM olarak, AK Parti'den CHP'ye, MHP'den İyi Parti'ye, tüm partilerin gündeminde olan bir dezenformasyonla mücadele çalışmamız var. Bu çalışmanın içeriği konusunda muhalefetle başka partiler arasında farklılıklar olsa da herkes dezenformasyondan şikayetçi. Herkesin, dijital ağlar üzerinden yapılan nefret suçlarına, ırkçılık, faşizm, siber faşizm, ergen mobingi, veri mahremiyetinin sağlanması; bütün bu konularda bir talebi var. Ama yöntem konusunda farklılıklar oluyor" dedi.'Yasa teklifimiz yakın zamanda tartışmaya açılacak'TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, şöyle devam etti:'Geleceğimizi koruyan bir düzenleme yapmak istiyoruz'"Bu yasal düzenlemenin 2023 seçimleri yaklaşırken muhalefetin sesini kısmak için yapıldığına" yönelik iddialara karşı Yayman, "Bunu çok anlamsız buluyoruz. Bu konu, Dezenformasyon Yasası yapılırken bile bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor" karşılığını verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'sosyal ağlar kapanacak' şeklinde iddiaları olduğunu hatırlatan Yayman, şu değerlendirmelerde bulundu:Yayman, sosyal ağların şu anda dünyanın en büyük 'beyaz kadın ticaretinin yapıldığı, uyuşturucunun satıldığı, çocuğa, kadına şiddetin yaşandığı' yer olduğuna dikkati çekerek, "Buna karşı bizim bir düzenleme yapmamız gerekmiyor mu?" diye sordu.Bir taraftan kişisel hak ve özgürlüklerin korunması, diğer taraftan ise kamu düzeninin sağlanması noktasında çok açık ve net bir tutumları olduğunu ifade eden Yayman, "Seçimler yaklaştığı için değil, daha önceden de bu konuda çalışmalarımız vardı. Bu çalışmalar da devam ediyor. Bunun iktidar-muhalefet tartışmasına kurban edilmemesi lazım. Bu yasa, Türkiye'ye lazım olan bir mesele. Hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener hem Sayın Devlet Bahçeli hem Sayın Temel Karamollaoğlu hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için lazım" görüşünü dile getirdi.'Sosyal ağların temsilcilerinin de düzenleme talebi var'Sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilikler açtığını hatırlatan Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak Facebook, YouTube, Google, Tiktok, Linkedin'i ve sivil toplum kuruluşu temsilciliklerini dinlediklerini anlattı.Uluslararası dijital ağların, internet medyasının ve sosyal ağların temsilcilerinin "Dezenformasyon konusunda biz de şikayetçiyiz, muhakkak bu konuda bir düzenleme yapılsın" şeklinde talepleri olduğunu aktaran Yayman, "Dezenformasyon konusu bizim için çok önemli. Gerçeğin perdelenmesi, toplumun yanlış yönlendirilmesi, bir infiale yol açılması, biz bunları asla onaylamıyoruz. Muasır medeniyet seviyesi düzeyinde bir hukuksal düzenlemeyi savunuyoruz" ifadelerini kullandı.Hüseyin Yayman, sahte hesaplar konusunda kamuoyunun "sosyal ağlara da kimlikle girilmesi" yönünde bir talep olduğunu dile getirerek, "Burada sahte hesapları aşan daha büyük örgütlü eylemler var. İstihbarat örgütlerinin açtığı hesaplar var, onlar üzerinden kamuoyunu yönlendirmek istiyorlar. Diğer taraftan bazı merkezlerin bir beşinci kol istihbarat faaliyeti olarak yürüttükleri STK'lerin yaptığı çalışmalar var" diye konuştu.Bir vatandaşa sahte bir hesaptan ailesine, çocuklarına, kişisel haklarına yönelik bir saldırı olduğu zaman, saldırıyı gerçekleştirenin bulunamadığına işaret eden Yayman, şunları aktardı:

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hüseyin yayman, dezenformasyon, sosyal medya