https://tr.sputniknews.com/20220416/anahtarini-tutanakla-teslim-etmeyen-kiracinin-5-aylik-kira-odemesine-hukmedildi-1055603772.html

Anahtarını tutanakla teslim etmeyen kiracının 5 aylık kira ödemesine hükmedildi

Anahtarını tutanakla teslim etmeyen kiracının 5 aylık kira ödemesine hükmedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, kiracıların boşalttıkları dairelerin anahtarlarını teslim ederken, mutlaka tutanak düzenlemeleri gerektiğine... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T09:54+0300

2022-04-16T09:54+0300

2022-04-16T09:54+0300

yaşam

kira

emlak

anahtar

mahkeme

dava

ev sahibi

noter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1043967380_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_81c6b6d70e77f426b546d7d5eeae9fa4.jpg

İstinaf Mahkemesi, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Dava dosyasına göre 2016 yılında, medikal alanda faaliyet gösteren K. isimli şirket, Ankara Çankaya’da bulunan Temmuz Ş.’ye ait bir daireyi aylık bin 400 liraya kiraladı. Sözleşmede, kiracının daireyi boşaltacağı zaman 1 ay önceden bildirimde bulunması, bir kira ödenmediği takdirde, gelecek kiraların da ödeneceğine ilişkin hükümlere yer verildi. Şirket, Eylül 2017’de daireyi boşaltacağını mal sahibine bildirdi.Bunun üzerine mal sahibi de daireye gelerek, taşınmazın boyanarak teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine şirket yöneticileri ev sahibi ile temasa geçerek, ödedikleri 500 doların ödenmesini ve anahtarını teslim almasını istedi. Ancak, ev sahibi depozitoyu iade etmezken anahtarı da almadı.Noterden ihtarnameBunun üzerine şirket yöneticileri, noterden ihtarname çekerek, Eylül 2017’de daireyi boşalttıklarını belirtti, 7 gün içinde depozitonun iadesini ve evin anahtarının teslim alınmasını istedi.Yapılan ihtardan da sonuç çıkmayınca kiracı şirket, Ankara 1. İcra Müdürlüğü’nde depozitonun ödenmesi amacıyla icra takibi başlatırken, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden anahtarın teslimi amacıyla “tevdii mahali” (Anahtarın teslimi edilecek yer) tayini talep etti. Mahkeme anahtarın mahkeme kalem yazı işleri müdürünün kasasına alınmasına 5 Ocak 2018 tarihinde karar verdi.Mahkeme 5 aylık kira bedelinin ödenmesini istediTaraflar arasında bu çekişme yaşanırken, ev sahibinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ev sahibi, yaptıkları sözleşmede, kira sözleşmesinde yer alan “bir kira bedelinin ödenmemesi halinde kira sonuna kadarki tüm kiraların başka bir ihtara gerek kalmaksızın muaccel (peşin ödenmesi gereken para) hale gelir” hükmü gereğince, 5 aylık kiranın kendisine ödenmesi talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.Mahkeme de kira sözleşmesinde hükme işaret ederek, kiracının Eylül 2017 ve Ocak 2018 tarihleri arasına karşılık gelen 5 aylık kira bedeli 7 bin lirayı ödemesine karar verdi. Kiracının avukatı Saliha Şahin karara itiraz etti.Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15 Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Daire, 21 Şubat tarihli kararda, ev sahibini haklı buldu ve kiracının 5 aylık kirayı ödemesine hükmetti. Avukat Şahin, “Mahkemenin ev sahibinin kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekirdi” dedi.Anahtar teslim nasıl yapılacak?Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, geçen hafta taraflara tebliğ ettiği gerekçeli kararında bütün kiracıları yakından ilgilendiren tespitlerde bulundu. Kararda, kiracının daireyi Eylül 2017’de boşalttığını savunduğuna dikkat çekilirken şöyle denildi:

https://tr.sputniknews.com/20220329/5-aydir-kirasini-odemeyen-kiraci-evin-onune-1-bucuk-tonluk-kimyasal-madde-birakti-1055134483.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kira, emlak, anahtar, mahkeme, dava, ev sahibi , noter