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Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı
Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Malatya'nın Pütürge ilçesindeki binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T07:12+0300
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politika
deva partisi
ali babacan
saldırı
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DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları belirtti:
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deva partisi, ali babacan, saldırı

Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı

07:12 16.04.2022
© Fotoğraf : TwitterAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© Fotoğraf : Twitter
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Malatya'nın Pütürge ilçesindeki binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.
Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları belirtti:
Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur.
Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız.
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