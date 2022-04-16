https://tr.sputniknews.com/20220416/babacan-duyurdu-deva-partisine-silahli-saldiri-1055602654.html
Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı
Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Malatya'nın Pütürge ilçesindeki binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T07:12+0300
2022-04-16T07:12+0300
2022-04-16T07:12+0300
politika
deva partisi
ali babacan
saldırı
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DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları belirtti:
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deva partisi, ali babacan, saldırı
Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Malatya'nın Pütürge ilçesindeki binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.
Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları belirtti:
Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur.
Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız.