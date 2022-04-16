Babacan duyurdu: DEVA Partisi'ne silahlı saldırı

Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız.