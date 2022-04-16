https://tr.sputniknews.com/20220416/bakan-soylu-duyurdu-mersin-limaninda-kokain-ele-gecirildi-1055607076.html
Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda kokain ele geçirildi
Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda kokain ele geçirildi
Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mersin Limanı'nda konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T13:21+0300
2022-04-16T13:21+0300
2022-04-16T13:21+0300
türkiye
süleyman soylu
mersin
kokain
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler."
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süleyman soylu, mersin, kokain
Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda kokain ele geçirildi
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mersin Limanı'nda konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler."