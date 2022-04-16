https://tr.sputniknews.com/20220416/bakan-soylu-duyurdu-mersin-limaninda-kokain-ele-gecirildi-1055607076.html

Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda kokain ele geçirildi

Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda kokain ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mersin Limanı'nda konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T13:21+0300

2022-04-16T13:21+0300

2022-04-16T13:21+0300

türkiye

süleyman soylu

mersin

kokain

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055607051_0:63:680:446_1920x0_80_0_0_1c069d19320962b5289cec950bb9dde4.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler."

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, mersin, kokain