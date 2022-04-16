https://tr.sputniknews.com/20220416/bakan-varank-uzaya-gidecek-turk-vatandasini-testlerden-gecirecegiz-1055605428.html

Bakan Varank: Uzaya gidecek Türk vatandaşını testlerden geçireceğiz

Bakan Varank: Uzaya gidecek Türk vatandaşını testlerden geçireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" dedi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T11:47+0300

2022-04-16T11:47+0300

2022-04-16T11:47+0300

türkiye

mustafa varank

uzay

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi “Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane” ödül töreninde konuştu. Programda konuşma yapan Varank, “Kürsüde söylemeyi unuttum. uzay ve havacılık, tıp çalışmaları da gerçekten önemli. Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz" ifadesini kullandı.'Sosyal devlet olmanın en iyi örneğini ortaya koyduk'“2002’den itibaren kurduğumuz sağlık altyapısı ve sağladığımız sağlık güvencesi sayesinde sosyal devlet olmanın en iyi örneğini ortaya koyduk” diyen Bakan Varank, “Türkiye’nin toplam sağlık harcaması 2002 yılında 18 milyar lirayı bile bulamazken bu rakam günümüzde 250 milyar lirayı aştı. Bir taraftan şehir hastaneleri ile yenilikçi yapılar kurarken doktorlardan hemşirelere kadar en nitelikli sağlık personellerini ülkemizde yetiştirdik. Toplam sağlık personel sayısını ise 295 binden 1 milyona çıkardık.Biliyoruz ki sağlık sistemimizin kalitesi sağlık çalışanlarının refahı ve yaşam kalitesi ile doğru orantılı. Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek hamleleri de gerektiğinde atmaktan çekinmedik. Tüm bu atılımlar sayesinde teknoloji seviyesi yüksek ama daha da önemlisi insan dostu bir sağlık ekosistemi inşa ettik. Dünya ve Türkiye sağlık sistemi en zor sınavını pandemi döneminde verdi dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız.Ancak gelişmiş ülkelerin pandemi döneminde nasıl sınıfta kaldığına beraberce şahit olduk. Tabiri caizse adeta komaya girdiler ve ameliyat masasından kalkamadılar. Türkiye ise şehir hastanelerinden yerli aşısına, doktorundan teknisyenine kadar sağlık ekosistemi ile bu sınavı başarılı bir şekilde atlattı. Öyle ki Türkiye’nin Covid-19’a karşı verdiği mücadele, tüm dünyada örnek gösterildi. Bu bağlamda pandemi, sağlık alanında ne kadar isabetli adımlar attığımızı bir kez daha gösterdi” dedi.Varank, "Kendinize güvenerek çalışırsanız inanıyorum ki, Yeni Aziz Sancar'lar, Özlem Türeci'ler, Uğur Şahin'ler bu salondan, sizlerin arasından çıkacak. Sizin gibi gençlerin varlığı geleceğin aydınlık Türkiye’sinin en büyük teminatıdır” şeklinde konuştu.

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mustafa varank, uzay