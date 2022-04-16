https://tr.sputniknews.com/20220416/biz-namusumuz-icin-yasiyoruz-diyerek-tahliyesini-istedi-agirlastirilmis-muebbet-verildi-1055600920.html

"Biz namusumuz için yaşıyoruz" diyerek tahliyesini istedi, ağırlaştırılmış müebbet verildi

"Biz namusumuz için yaşıyoruz" diyerek tahliyesini istedi, ağırlaştırılmış müebbet verildi

İstanbul'da eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, savunmasında "Biz namus ve şerefimiz için yaşıyoruz" diyerek tahliyesini talep etti. Sanığa... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T01:05+0300

2022-04-16T01:05+0300

2022-04-16T01:05+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri

ağırlaştırılmış müebbet

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İstanbul Küçükçekmece'de 5 yıldır evli olduğu eşi Sıdıka Üner'i, 28 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.'Soyadımı taşıdığı halde erkeklik gururumu yere serdi'Savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Üner, "Karakoldaki ifademi cinnet geçirdiğim esnada verdim. İfadeleri kabul etmiyorum. Soyadımı taşıdığı halde erkeklik gururumu yere serdi. Biz namus ve şerefimiz için yaşıyoruz. Bunlar göz önüne alınarak kararı yüce mahkemeye bırakıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Üner’i oy çokluğuyla "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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