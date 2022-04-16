https://tr.sputniknews.com/20220416/burak-elmas-onlar-da-bizim-yasadiklarimizi-yasayacaklar-1055612554.html

Burak Elmas: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar

Burak Elmas: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün değerlerinin ve camia bütünlüğünün tehdit altında olduğunu belirterek, bununla mücadele etmenin... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T19:09+0300

2022-04-16T19:09+0300

2022-04-16T19:10+0300

spor

burak elmas

galatasaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054780251_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_90a1df96e6a35e59b159c96a0df9c011.jpg

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.Atilla İlhan'ın söylediği gibi 'Ayrılıklar da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili.' Bugün 38. Başkan olarak buradaki son konuşmamı yapıyorum."'Galatasaray'ın aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında'Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte bugüne kadar çok sayıda yıllık olağan genel kurulun yapıldığını ve birçok ayrışmanın yaşandığını anlattı."Şunun teminatını verebilirim ki her ne olursa olsun son gerçekleşen olağan genel kurulumuzun, Galatasaray'da ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, ileride Galatasaray'ın birleşmesini engelleyecek bir sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu artık ileriye bakmak lazım. Çünkü Galatasaray çok kritik bir dönemden geçiyor. Galatasaray'ın en önemli unsuru olan değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Galatasaray'ın içinde bulunduğu bu tehlikeli durumu hissederek bir mücadele vermek şart."'Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar'Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün yarışacağını anımsattı."Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık. Galatasaray'da, Galatasaray'ı kendisine hafta sonu eğlencesi yapmış, eleştiriyi geleceğe birlikte gitmek için değil kendini tatmin için yapan, arkadaşlarıyla, kişilerle intikamını Galatasaray üzerinden alan, Galatasaray'ı, ailesi ve yaşadığı değerler olarak değil bir araç olarak görenler, onlara da bunları yapamaya devam edecek. Sizlerden çok öneli bir ricam var. 30 Nisan'da kim başkanımız seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasına değil çoğunluğun desteğiyle onların Galatasaray'a hizmet etmesine, Galatasaray'ı ileriye taşınmalarına izin verin. Görevlerinin tamamlanmasına izin verelim. Eleştirileri kişi bazlı değil konu bazlı yapalım. Bu Galatasaray'ın geleceği için çok önemli."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

burak elmas, galatasaray