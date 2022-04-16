https://tr.sputniknews.com/20220416/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-fahis-fiyat-artislarindan-en-az-etkilenen-ulkelerden-biridir-1055607810.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, fahiş fiyat artışlarından en az etkilenen ülkelerden biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, fahiş fiyat artışlarından en az etkilenen ülkelerden biridir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada enerji, gıda fiyatlarında artış olduğunu belirterek, "Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T14:21+0300
2022-04-16T14:21+0300
2022-04-16T14:22+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Phaselis Tüneli açılışına uzaktan bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulunuyor. "Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır"
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, fahiş fiyat artışlarından en az etkilenen ülkelerden biridir
14:21 16.04.2022 (güncellendi: 14:22 16.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada enerji, gıda fiyatlarında artış olduğunu belirterek, "Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Phaselis Tüneli açılışına uzaktan bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulunuyor.
"Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır"