Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220416/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-fahis-fiyat-artislarindan-en-az-etkilenen-ulkelerden-biridir-1055607810.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, fahiş fiyat artışlarından en az etkilenen ülkelerden biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, fahiş fiyat artışlarından en az etkilenen ülkelerden biridir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada enerji, gıda fiyatlarında artış olduğunu belirterek, "Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T14:21+0300
2022-04-16T14:22+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055396328_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be0a80296458bf8292deb535a016fc71.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Phaselis Tüneli açılışına uzaktan bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulunuyor. "Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055396328_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_44b742dd9a3b39691c73258df90277a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, fahiş fiyat artışlarından en az etkilenen ülkelerden biridir

14:21 16.04.2022 (güncellendi: 14:22 16.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada enerji, gıda fiyatlarında artış olduğunu belirterek, "Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Phaselis Tüneli açılışına uzaktan bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulunuyor.
"Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала