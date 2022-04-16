https://tr.sputniknews.com/20220416/dhc-lideri-pusilin-ukraynadaki-operasyon-hedeflerine-ulasincaya-kadar-devam-edecek-1055609455.html

DHC lideri Puşilin: Ukrayna'daki operasyon, hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecek

DHC lideri Puşilin: Ukrayna'daki operasyon, hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecek

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T15:52+0300

2022-04-16T15:52+0300

2022-04-16T15:52+0300

ukrayna krizi

denis puşilin

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India Today'e konuşan Puşilin, “Bizim için bir kurtuluş operasyonu olan Rusya'nın başlattığı özel askeri operasyon, tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecek” dedi.'Ukrayna dışarıdan kontrol ediliyor’DHC lideri, Ukrayna'nın dışarıdan kontrol edildiğini ve bağımsız kararlar alamadığını belirterek, şöyle devam etti:“Rusya Federasyonu’nun özel askeri operasyonunun amaç ve hedefleri, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin savunulması, vatandaşların korunması, Nazilerden arındırma, askersizleştirme, Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve nükleer olmayan devlet statüsünün sağlanmasıdır. Bunlar barışı sağlamak için gerekli basit koşullardır, ancak inanın bana, Minsk anlaşmaları da dahil olmak üzere Ukrayna ile yedi yıldır müzakere yürütüyorum, müzakerenin adresi Ukrayna değil, çünkü bir kukla sadece. Kararları Ukrayna almıyor, bu nedenle bu şartlar yerine getirilmedi. Ukrayna dışarıdan kontrol ediliyor.”

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denis puşilin