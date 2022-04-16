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Esenyurt'ta baltalı yol verme kavgası
Esenyurt'ta baltalı yol verme kavgası
İstanbul Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T12:08+0300
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yaşam
esenyurt
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kavga
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde 13 Nisan'da sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü, yanında giden motosikletliyle yol verme tartışması yaşadı.100 metre sonra ara sokağa giren ikili arasında sözlü tartışma devam etti.Motosiklet sürücüsünün durması üzerine, otomobilin sürücüsü de durarak bagajından balta aldı.Motosiklet sürücüsü, elindeki baltayla üzerine gelen otomobil sürücüsünü güçlükle sakinleştirdi.Daha sonra iki sürücü olay yerinden ayrıldı.
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esenyurt, istanbul, kavga

Esenyurt'ta baltalı yol verme kavgası

12:08 16.04.2022 (güncellendi: 12:09 16.04.2022)
© DHABaltalı kavga
Baltalı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde 13 Nisan'da sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü, yanında giden motosikletliyle yol verme tartışması yaşadı.
100 metre sonra ara sokağa giren ikili arasında sözlü tartışma devam etti.
Motosiklet sürücüsünün durması üzerine, otomobilin sürücüsü de durarak bagajından balta aldı.

Motosiklet sürücüsü, elindeki baltayla üzerine gelen otomobil sürücüsünü güçlükle sakinleştirdi.

Daha sonra iki sürücü olay yerinden ayrıldı.
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