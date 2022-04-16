https://tr.sputniknews.com/20220416/esini-34-yerinden-bicaklayarak-oldurdu--mahkemede-birbirimizi-seviyorduk-dedi-1055607202.html

Eşini 34 yerinden bıçaklayarak öldürdü, mahkemede 'Birbirimizi seviyorduk' dedi

Eşini 34 yerinden bıçaklayarak öldürdü, mahkemede 'Birbirimizi seviyorduk' dedi

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı, 34 yerinden bıçaklayarak öldürüp evi ateşe veren Suriye uyruklu Muhammed Rehhal’in, ağırlaştırılmış... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T13:42+0300

2022-04-16T13:42+0300

2022-04-16T13:42+0300

türkiye

mahkeme

bursa

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evli olan Muhammed Rehhal ile eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır arasında, geçen aralık ayında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Rehhal eşini, 6 çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed Rehhal, dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Rehhal polis tarafından gözaltına alındı.Yapılan otopside vücudunda 4'ü öldürücü olmak üzere toplam 34 bıçak darbesine rastlanan Hibetullah el Muhammed el Nasır’ın, kendisini tehdit edip şiddet uygulayan Rehhal hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Rehhal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Muhammed Rehhal'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada; tutuklu sanık, çocukları, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hazır bulundu.'Eşim ile birbirimizi seviyorduk ama benim sevgilim vardı'Duruşmada tercüman aracılığı ile savunma yapan Muhammed Rehhal, 4 yıldır uyuşturucu kullandığını belirtip, “Eşimi ben öldürmedim. Kimin öldürdüğünü de bilmiyorum. Eşim ile birbirimizi seviyorduk. Ama benim sevgilim vardı. Bunu o da biliyordu. Sorun etmiyordu. Ayrıca beynimde sıkıntı var. Zaman zaman kendimi kaybediyorum. Kafamı yerlere vurmak istiyorum. İlaç tedavisi görüyorum. Eşimi ben öldürmedim. Eşimi kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Elimdeki bıçakla dışarı yardım istemek için çıktım" dedi.Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Sinan K., "Aile daha önce kavga ettiği için komşuların şikayeti üzerine kendileriyle görüştük. Olay günü haber merkezinin yönlendirmesiyle gittiğimizde sanık elinde bıçak, omuzunda çocuğuyla sokakta tekbir getiriyordu. Kendisine, bıçağı bırakmasını söyledik. Üzerinde kan bulunuyordu. Bıçağı bırakınca kendisini gözaltına aldık" diye konuştu.Duruşma ertelenirken, çelişkili ifadeler veren sanığın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmesine karar verildi.

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mahkeme, bursa