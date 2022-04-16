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Eski Fas Kraliyet Sözcüsü: İsrail-Arap ilişkileri ittifaka dönüştü
Eski Fas Kraliyet Sözcüsü: İsrail-Arap ilişkileri ittifaka dönüştü
Eski Fas Kraliyet Sözcüsü Hasan Evrid, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinden ittifak aşamasına geçtiğini ifade etti. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T17:16+0300
2022-04-16T17:16+0300
filistin
dünya
israil
rusya
ukrayna krizi
hasan evrid
israil-filistin sorunu
arap birliği
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Aynı zamanda tarihçi olan Evrid, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada Arap ülkeleriyle İsrail arasında son dönemde güvenlik, ekonomik, stratejik ve kültürel birçok hassas alanda anlaşmalar yapıldığını belirtti. Fas'ın da aralarında bulunduğu bazı Arap ülkeleri 2020 yılında İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamıştı.'Filistin davası İslam dünyası ve Arap ülkeleri için bir vicdan davasıdır'Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşme aşamasını geçip ittifaka dönüştüğüne dikkati çeken Evrid, şöyle devam etti:'Berlin Duvarı'nın yıkılışı, soğuk savaşın sona erişi gibi Ukrayna operasyonu da Arap dünyasını doğrudan etkiledi'Evrid, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonun da devam edeceği öngörüsünde bulunarak bu durumun Rusya için ölüm kalım meselesi olduğunu söyledi. Operasyonun Arap ülkelerine doğrudan yansıdığını vurgulayan Evrid, ilk etkilerin de fiyatlardaki artış yoluyla yaşam standardı üzerinde olacağını dile getirdi. Faslı tarihçi, Dünya Savaşları, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle başlayan tüm büyük dönüşümlerin Arap dünyasını da doğrudan etkilediğini sözlerine ekledi.
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filistin, israil, rusya, ukrayna krizi, hasan evrid, israil-filistin sorunu, arap birliği

Eski Fas Kraliyet Sözcüsü: İsrail-Arap ilişkileri ittifaka dönüştü

17:16 16.04.2022
© AP Photoİsrail ve Filistin bayrak
İsrail ve Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AP Photo
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Eski Fas Kraliyet Sözcüsü Hasan Evrid, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinden ittifak aşamasına geçtiğini ifade etti.
Aynı zamanda tarihçi olan Evrid, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada Arap ülkeleriyle İsrail arasında son dönemde güvenlik, ekonomik, stratejik ve kültürel birçok hassas alanda anlaşmalar yapıldığını belirtti. Fas'ın da aralarında bulunduğu bazı Arap ülkeleri 2020 yılında İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamıştı.

'Filistin davası İslam dünyası ve Arap ülkeleri için bir vicdan davasıdır'

Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşme aşamasını geçip ittifaka dönüştüğüne dikkati çeken Evrid, şöyle devam etti:
"Negev Zirvesi üzerinden Orta Doğu'da yeni komplolar yapılıyor. Filistin davasının taşınmaz mallar mesabesine indirgenmesi mümkün değil. Bilakis, Filistin davası İslam dünyası ve Arap ülkeleri için bir vicdan davasıdır."

'Berlin Duvarı'nın yıkılışı, soğuk savaşın sona erişi gibi Ukrayna operasyonu da Arap dünyasını doğrudan etkiledi'

Evrid, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonun da devam edeceği öngörüsünde bulunarak bu durumun Rusya için ölüm kalım meselesi olduğunu söyledi. Operasyonun Arap ülkelerine doğrudan yansıdığını vurgulayan Evrid, ilk etkilerin de fiyatlardaki artış yoluyla yaşam standardı üzerinde olacağını dile getirdi. Faslı tarihçi, Dünya Savaşları, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle başlayan tüm büyük dönüşümlerin Arap dünyasını da doğrudan etkilediğini sözlerine ekledi.
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