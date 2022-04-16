https://tr.sputniknews.com/20220416/eski-fas-kraliyet-sozcusu-israil-arap-iliskileri-ittifaka-donustu-1055610093.html

Eski Fas Kraliyet Sözcüsü: İsrail-Arap ilişkileri ittifaka dönüştü

Eski Fas Kraliyet Sözcüsü: İsrail-Arap ilişkileri ittifaka dönüştü

Eski Fas Kraliyet Sözcüsü Hasan Evrid, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinden ittifak aşamasına geçtiğini ifade etti. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T17:16+0300

2022-04-16T17:16+0300

2022-04-16T17:16+0300

filistin

dünya

israil

rusya

ukrayna krizi

hasan evrid

israil-filistin sorunu

arap birliği

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Aynı zamanda tarihçi olan Evrid, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada Arap ülkeleriyle İsrail arasında son dönemde güvenlik, ekonomik, stratejik ve kültürel birçok hassas alanda anlaşmalar yapıldığını belirtti. Fas'ın da aralarında bulunduğu bazı Arap ülkeleri 2020 yılında İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamıştı.'Filistin davası İslam dünyası ve Arap ülkeleri için bir vicdan davasıdır'Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşme aşamasını geçip ittifaka dönüştüğüne dikkati çeken Evrid, şöyle devam etti:'Berlin Duvarı'nın yıkılışı, soğuk savaşın sona erişi gibi Ukrayna operasyonu da Arap dünyasını doğrudan etkiledi'Evrid, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonun da devam edeceği öngörüsünde bulunarak bu durumun Rusya için ölüm kalım meselesi olduğunu söyledi. Operasyonun Arap ülkelerine doğrudan yansıdığını vurgulayan Evrid, ilk etkilerin de fiyatlardaki artış yoluyla yaşam standardı üzerinde olacağını dile getirdi. Faslı tarihçi, Dünya Savaşları, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle başlayan tüm büyük dönüşümlerin Arap dünyasını da doğrudan etkilediğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220414/filistin-bati-seriadaki-durum-tehlikeli-hassas-ve-patlamaya-hazir-1055544882.html

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filistin, israil, rusya, ukrayna krizi, hasan evrid, israil-filistin sorunu, arap birliği