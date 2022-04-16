https://tr.sputniknews.com/20220416/estonya-savunma-bakani-laanet-rusyaya-karsi-uygulanan-yaptirimlar-beklenen-etkiyi-yapmadi----1055608963.html

Estonya Savunma Bakanı Laanet: Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar beklenen etkiyi yapmadı

Estonya Savunma Bakanı Laanet: Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar beklenen etkiyi yapmadı

Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Handelsblatt gazetesine demecinde, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların şu ana kadar beklenen etkiyi yapmadığını... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T15:16+0300

2022-04-16T15:16+0300

2022-04-16T15:16+0300

ukrayna krizi

estonya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054618606_0:42:2969:1712_1920x0_80_0_0_5ecc586305eb63f6ee37a7b103f87053.jpg

Laanet, “Yaptırımların etkisini gösterebilmesi için zaman gerekiyor. Şu ana kadar beklediğimiz etkiyi vermedi. Ancak, yaptırımları daha da sıkılaştırma, örneğin petrol ve gazı boykot etme gibi imkanlarımız var” dedi.Laanet, Avrupa’nın Rus petrol ve gazını ithal etmekle aslında Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonu ‘finanse’ ettiğini öne sürdü.

estonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estonya