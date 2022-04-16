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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220416/estonya-savunma-bakani-laanet-rusyaya-karsi-uygulanan-yaptirimlar-beklenen-etkiyi-yapmadi----1055608963.html
Estonya Savunma Bakanı Laanet: Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar beklenen etkiyi yapmadı
Estonya Savunma Bakanı Laanet: Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar beklenen etkiyi yapmadı
Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Handelsblatt gazetesine demecinde, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların şu ana kadar beklenen etkiyi yapmadığını... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T15:16+0300
2022-04-16T15:16+0300
ukrayna krizi
estonya
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Laanet, “Yaptırımların etkisini gösterebilmesi için zaman gerekiyor. Şu ana kadar beklediğimiz etkiyi vermedi. Ancak, yaptırımları daha da sıkılaştırma, örneğin petrol ve gazı boykot etme gibi imkanlarımız var” dedi.Laanet, Avrupa’nın Rus petrol ve gazını ithal etmekle aslında Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonu ‘finanse’ ettiğini öne sürdü.
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Estonya Savunma Bakanı Laanet: Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar beklenen etkiyi yapmadı

15:16 16.04.2022
© AFP 2022 / VITALY ARMANDRusya
Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / VITALY ARMAND
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Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Handelsblatt gazetesine demecinde, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların şu ana kadar beklenen etkiyi yapmadığını, yaptırımların sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.
Laanet, “Yaptırımların etkisini gösterebilmesi için zaman gerekiyor. Şu ana kadar beklediğimiz etkiyi vermedi. Ancak, yaptırımları daha da sıkılaştırma, örneğin petrol ve gazı boykot etme gibi imkanlarımız var” dedi.
Laanet, Avrupa’nın Rus petrol ve gazını ithal etmekle aslında Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonu ‘finanse’ ettiğini öne sürdü.
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