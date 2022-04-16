https://tr.sputniknews.com/20220416/estonya-savunma-bakani-laanet-rusyaya-karsi-uygulanan-yaptirimlar-beklenen-etkiyi-yapmadi----1055608963.html
Estonya Savunma Bakanı Laanet: Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar beklenen etkiyi yapmadı
Estonya Savunma Bakanı Laanet: Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar beklenen etkiyi yapmadı
Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Handelsblatt gazetesine demecinde, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların şu ana kadar beklenen etkiyi yapmadığını... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T15:16+0300
2022-04-16T15:16+0300
2022-04-16T15:16+0300
ukrayna krizi
estonya
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Laanet, “Yaptırımların etkisini gösterebilmesi için zaman gerekiyor. Şu ana kadar beklediğimiz etkiyi vermedi. Ancak, yaptırımları daha da sıkılaştırma, örneğin petrol ve gazı boykot etme gibi imkanlarımız var” dedi.Laanet, Avrupa’nın Rus petrol ve gazını ithal etmekle aslında Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonu ‘finanse’ ettiğini öne sürdü.
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estonya
Estonya Savunma Bakanı Laanet: Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar beklenen etkiyi yapmadı
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Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Handelsblatt gazetesine demecinde, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların şu ana kadar beklenen etkiyi yapmadığını, yaptırımların sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.
Laanet, “Yaptırımların etkisini gösterebilmesi için zaman gerekiyor. Şu ana kadar beklediğimiz etkiyi vermedi. Ancak, yaptırımları daha da sıkılaştırma, örneğin petrol ve gazı boykot etme gibi imkanlarımız var” dedi.
Laanet, Avrupa’nın Rus petrol ve gazını ithal etmekle aslında Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonu ‘finanse’ ettiğini öne sürdü.