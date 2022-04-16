https://tr.sputniknews.com/20220416/genc-yuzuculerden-milli-takim-secmelerinde-iki-turkiye-rekoru--1055609106.html

Genç yüzücülerden Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru

Genç yüzücülerden Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru

Yüzücüler Nusrat Allahverdi ile Tuncer Berk Ertürk, Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'inde rekor kırdı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T15:30+0300

2022-04-16T15:30+0300

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yaşam

yüzücü

nusrat allahverdi

berk ertürk

edirne olimpik yüzme havuzu

spor salonu

türkiye

milli takım

yüzme yarışı

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Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde müsabakalar devam ediyor.Yüzücü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde rekorunu geliştirdi. Eski rekoru 29.28 olan Allahverdi, müsabakalarda 29.25 derecesi elde ederek 15-16 Yaş Türkiye rekorunu yeniledi. Berk Ertürk de 200 metre kelebek kategorisinde 2.02.50 derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekoru kırdı. Seçmeler yarın sona erecek.

https://tr.sputniknews.com/20211227/milli-yuzucu-emre-sakci-dunya-rekoru-kirdi-1052165223.html

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yüzücü, nusrat allahverdi, berk ertürk, edirne olimpik yüzme havuzu, spor salonu, türkiye, milli takım, yüzme yarışı