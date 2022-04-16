https://tr.sputniknews.com/20220416/genc-yuzuculerden-milli-takim-secmelerinde-iki-turkiye-rekoru--1055609106.html
Genç yüzücülerden Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru
Genç yüzücülerden Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru
Yüzücüler Nusrat Allahverdi ile Tuncer Berk Ertürk, Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'inde rekor kırdı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T15:30+0300
2022-04-16T15:30+0300
2022-04-16T15:30+0300
yaşam
yüzücü
nusrat allahverdi
berk ertürk
edirne olimpik yüzme havuzu
spor salonu
türkiye
milli takım
yüzme yarışı
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Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde müsabakalar devam ediyor.Yüzücü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde rekorunu geliştirdi. Eski rekoru 29.28 olan Allahverdi, müsabakalarda 29.25 derecesi elde ederek 15-16 Yaş Türkiye rekorunu yeniledi. Berk Ertürk de 200 metre kelebek kategorisinde 2.02.50 derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekoru kırdı. Seçmeler yarın sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20211227/milli-yuzucu-emre-sakci-dunya-rekoru-kirdi-1052165223.html
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yüzücü, nusrat allahverdi, berk ertürk, edirne olimpik yüzme havuzu, spor salonu, türkiye, milli takım, yüzme yarışı
Genç yüzücülerden Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru
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Yüzücüler Nusrat Allahverdi ile Tuncer Berk Ertürk, Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'inde rekor kırdı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde müsabakalar devam ediyor.
Yüzücü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde rekorunu geliştirdi. Eski rekoru 29.28 olan Allahverdi, müsabakalarda 29.25 derecesi elde ederek 15-16 Yaş Türkiye rekorunu yeniledi. Berk Ertürk de 200 metre kelebek kategorisinde 2.02.50 derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekoru kırdı. Seçmeler yarın sona erecek.