Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220416/genc-yuzuculerden-milli-takim-secmelerinde-iki-turkiye-rekoru--1055609106.html
Genç yüzücülerden Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru
Genç yüzücülerden Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru
Yüzücüler Nusrat Allahverdi ile Tuncer Berk Ertürk, Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'inde rekor kırdı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T15:30+0300
2022-04-16T15:30+0300
yaşam
yüzücü
nusrat allahverdi
berk ertürk
edirne olimpik yüzme havuzu
spor salonu
türkiye
milli takım
yüzme yarışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055609074_14:0:1187:660_1920x0_80_0_0_4da755085bed3bebab9c60e7ceda57c0.jpg
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde müsabakalar devam ediyor.Yüzücü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde rekorunu geliştirdi. Eski rekoru 29.28 olan Allahverdi, müsabakalarda 29.25 derecesi elde ederek 15-16 Yaş Türkiye rekorunu yeniledi. Berk Ertürk de 200 metre kelebek kategorisinde 2.02.50 derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekoru kırdı. Seçmeler yarın sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20211227/milli-yuzucu-emre-sakci-dunya-rekoru-kirdi-1052165223.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055609074_160:0:1040:660_1920x0_80_0_0_83b198f060355cde45dc673e1d48bf8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yüzücü, nusrat allahverdi, berk ertürk, edirne olimpik yüzme havuzu, spor salonu, türkiye, milli takım, yüzme yarışı

Genç yüzücülerden Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru

15:30 16.04.2022
© AATürkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru
Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Yüzücüler Nusrat Allahverdi ile Tuncer Berk Ertürk, Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'inde rekor kırdı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde müsabakalar devam ediyor.
Yüzücü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde rekorunu geliştirdi. Eski rekoru 29.28 olan Allahverdi, müsabakalarda 29.25 derecesi elde ederek 15-16 Yaş Türkiye rekorunu yeniledi. Berk Ertürk de 200 metre kelebek kategorisinde 2.02.50 derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekoru kırdı. Seçmeler yarın sona erecek.
Emre Sakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
SPOR
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru
27 Aralık 2021, 18:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала