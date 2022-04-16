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https://tr.sputniknews.com/20220416/gri-balinanin-turist-teknesine-yaklastigi-anlar-goruntulendi-1055601841.html
Gri balinanın turist teknesine yaklaştığı anlar görüntülendi
Gri balinanın turist teknesine yaklaştığı anlar görüntülendi
Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
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Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletindeki bir turist teknesine gelen gri bir balinanın görüntüleri büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gri balinanın turist teknesine yanaştığı ve turistlerin sevdiği kaydedildi.
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meksika, balina, tekne

Gri balinanın turist teknesine yaklaştığı anlar görüntülendi

04:48 16.04.2022
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞHatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina köpekbalığı
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina köpekbalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
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Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı.
Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletindeki bir turist teknesine gelen gri bir balinanın görüntüleri büyük ilgi çekti.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gri balinanın turist teknesine yanaştığı ve turistlerin sevdiği kaydedildi.
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