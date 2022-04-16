https://tr.sputniknews.com/20220416/gri-balinanin-turist-teknesine-yaklastigi-anlar-goruntulendi-1055601841.html
Gri balinanın turist teknesine yaklaştığı anlar görüntülendi
Gri balinanın turist teknesine yaklaştığı anlar görüntülendi
Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T04:48+0300
2022-04-16T04:48+0300
2022-04-16T04:48+0300
yaşam
meksika
balina
tekne
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Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletindeki bir turist teknesine gelen gri bir balinanın görüntüleri büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gri balinanın turist teknesine yanaştığı ve turistlerin sevdiği kaydedildi.
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meksika, balina, tekne
Gri balinanın turist teknesine yaklaştığı anlar görüntülendi
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Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı.
Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletindeki bir turist teknesine gelen gri bir balinanın görüntüleri büyük ilgi çekti.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gri balinanın turist teknesine yanaştığı ve turistlerin sevdiği kaydedildi.