https://tr.sputniknews.com/20220416/gri-balinanin-turist-teknesine-yaklastigi-anlar-goruntulendi-1055601841.html

Gri balinanın turist teknesine yaklaştığı anlar görüntülendi

Gri balinanın turist teknesine yaklaştığı anlar görüntülendi

Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T04:48+0300

2022-04-16T04:48+0300

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yaşam

meksika

balina

tekne

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Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletindeki bir turist teknesine gelen gri bir balinanın görüntüleri büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gri balinanın turist teknesine yanaştığı ve turistlerin sevdiği kaydedildi.

meksika

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meksika, balina, tekne