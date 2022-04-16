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https://tr.sputniknews.com/20220416/guney-karolinadaki-bir-alisveris-merkezinde-silahli-saldiri-cok-sayida-kisi-vuruldu-1055615694.html
Güney Karolina'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
Güney Karolina'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
ABD'nin Güney Karolina eyaletinin başkenti Columbia'da bulunan bir alışveriş mağazasında silahlı saldırı gerçekleştiği belirtildi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T22:51+0300
2022-04-16T22:51+0300
dünya
abd
güney karolina
columbia
silahlı saldırı
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Columbia emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada polis ekiplerinin alışveriş mağazasını boşalttığı ve şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Açıklamaya göre olayda çok kişi silahla vurularak yaralandı.
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abd, güney karolina, columbia, silahlı saldırı

Güney Karolina'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

22:51 16.04.2022
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ABD'nin Güney Karolina eyaletinin başkenti Columbia'da bulunan bir alışveriş mağazasında silahlı saldırı gerçekleştiği belirtildi.
Columbia emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada polis ekiplerinin alışveriş mağazasını boşalttığı ve şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre olayda çok kişi silahla vurularak yaralandı.
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