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Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı
Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı
Aydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan ve hastanede saha denetimi yapan sahte denetçi Mehmet Erol, durumun... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T21:12+0300
2022-04-16T21:12+0300
türkiye
hastane
denetim
görevli
sahte
sağlık bakanlığı
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Aydın Devlet Hastanesi'nde dün meydana gelen olayda, kendisini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan Mehmet Erol, hastane yetkililerine saha denetimi yapacağını söyledi.Hastanedekilerin de eşlik ettiği Erol, bir süre yetkililerle birlikte bazı birimleri gezdikten sonra hastaneden ayrıldı. Hastane yetkilileri Mehmet Erol'un durumundan şüphelenip, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine yapılan incelemede Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir personelin olmadığı ortaya çıktı.Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Erol, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
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hastane, denetim, görevli, sahte, sağlık bakanlığı

Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı

21:12 16.04.2022
© DHAAydın Devlet Hastanesi'
Aydın Devlet Hastanesi' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© DHA
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Aydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan ve hastanede saha denetimi yapan sahte denetçi Mehmet Erol, durumun anlaşılmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın Devlet Hastanesi'nde dün meydana gelen olayda, kendisini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan Mehmet Erol, hastane yetkililerine saha denetimi yapacağını söyledi.
Hastanedekilerin de eşlik ettiği Erol, bir süre yetkililerle birlikte bazı birimleri gezdikten sonra hastaneden ayrıldı.
Hastane yetkilileri Mehmet Erol'un durumundan şüphelenip, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine yapılan incelemede Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir personelin olmadığı ortaya çıktı.
Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Erol, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
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