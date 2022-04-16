https://tr.sputniknews.com/20220416/hastane-denetimi-yapan-sahte-gorevli-tutuklandi-1055614485.html

Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı

Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı

Aydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan ve hastanede saha denetimi yapan sahte denetçi Mehmet Erol, durumun... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T21:12+0300

2022-04-16T21:12+0300

2022-04-16T21:12+0300

türkiye

hastane

denetim

görevli

sahte

sağlık bakanlığı

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Aydın Devlet Hastanesi'nde dün meydana gelen olayda, kendisini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan Mehmet Erol, hastane yetkililerine saha denetimi yapacağını söyledi.Hastanedekilerin de eşlik ettiği Erol, bir süre yetkililerle birlikte bazı birimleri gezdikten sonra hastaneden ayrıldı. Hastane yetkilileri Mehmet Erol'un durumundan şüphelenip, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine yapılan incelemede Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir personelin olmadığı ortaya çıktı.Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Erol, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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hastane, denetim, görevli, sahte, sağlık bakanlığı