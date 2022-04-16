Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220416/hatali-park-edilen-arac-ambulansa-engel-oldu-saglik-personeli-250-metreyi-sedyeyle-kosarak-ilerledi-1055605082.html
Hatalı park edilen araç ambulansa engel oldu: Sağlık personeli 250 metreyi sedyeyle koşarak ilerledi
Hatalı park edilen araç ambulansa engel oldu: Sağlık personeli 250 metreyi sedyeyle koşarak ilerledi
Eskişehir’de bir sürücünün aracını hatalı park etmesi, düşerek yaralanan kadına müdahale için gelen sağlık personeline zor anlar yaşattı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T11:07+0300
2022-04-16T11:07+0300
yaşam
112 acil servis
ambulans
sürücü
hata
park
ceza
polis
park yeri
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055605057_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_a70edfb710519a2e2f6c8d125c2e4ff1.jpg
Odunpazarı’na bağlı Sencer Sokak ile Köprübaşı Caddesi’nin kesiştiği noktaya araç park eden bir sürücü, sağlık personeline zor anlar yaşattı. Elektronik dubalar ile kapatılan caddenin girişine paralel şekilde park edilen kamyonet, ambulansın geçişine engel oldu. Kuyumcular Sokak’ta düşerek başını çarpan yaşlı kadına müdahale için bölgeye gelen ambulans, yaklaşık 10 dakika siren sesiyle birlikte sürücünün aracını çekmesini bekledi. Geçen zamana rağmen sürücünün gelmemesiyle sağlık personelleri, sedye ve ilk yardım çantasıyla birlikte yaklaşık 250 metrelik yolu koşar adımlarla ilerlemek zorunda kaldı. Kaldırımdaki su kanallarına takılarak dengesini kaybeden ve düşme sonucu başını yere çarparak yaralanan yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle kalabalığın arasından ambulansa kadar taşındı.Sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettirdiBaşını çarparak yaralanan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettiren sürücü büyük tepki topladı. Sağlık personelinin şans eseri kanaması olan bir yaralıya veya durumu ağır bir hastaya gelmiş olmaması, daha kötü tabloların oluşmasının önüne geçti.Yaşlı kadının ambulansa getirildiği sıralarda aracının yanına gelen sürücü, çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine gelen trafik polislerince sürücü tarafından park edilen araca yasal işlem uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220319/ters-yonde-giden-ambulans-ile-asiri-hiz-yapan-otomobil-carpisti-5-yarali-1054884004.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055605057_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_5ad01a365bda559e0dec271f859ed214.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
112 acil servis, ambulans, sürücü, hata, park, ceza, polis, park yeri, yaralı, hasta, acil durum

Hatalı park edilen araç ambulansa engel oldu: Sağlık personeli 250 metreyi sedyeyle koşarak ilerledi

11:07 16.04.2022
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNERHatalı park edilen araç ambulansa engel oldu: Sağlık personeli 250 metreyi sedyeyle koşarak ilerledi
Hatalı park edilen araç ambulansa engel oldu: Sağlık personeli 250 metreyi sedyeyle koşarak ilerledi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER
Abone olTelegram
Eskişehir’de bir sürücünün aracını hatalı park etmesi, düşerek yaralanan kadına müdahale için gelen sağlık personeline zor anlar yaşattı.
Odunpazarı’na bağlı Sencer Sokak ile Köprübaşı Caddesi’nin kesiştiği noktaya araç park eden bir sürücü, sağlık personeline zor anlar yaşattı. Elektronik dubalar ile kapatılan caddenin girişine paralel şekilde park edilen kamyonet, ambulansın geçişine engel oldu. Kuyumcular Sokak’ta düşerek başını çarpan yaşlı kadına müdahale için bölgeye gelen ambulans, yaklaşık 10 dakika siren sesiyle birlikte sürücünün aracını çekmesini bekledi.
Geçen zamana rağmen sürücünün gelmemesiyle sağlık personelleri, sedye ve ilk yardım çantasıyla birlikte yaklaşık 250 metrelik yolu koşar adımlarla ilerlemek zorunda kaldı. Kaldırımdaki su kanallarına takılarak dengesini kaybeden ve düşme sonucu başını yere çarparak yaralanan yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle kalabalığın arasından ambulansa kadar taşındı.

Sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettirdi

Başını çarparak yaralanan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettiren sürücü büyük tepki topladı. Sağlık personelinin şans eseri kanaması olan bir yaralıya veya durumu ağır bir hastaya gelmiş olmaması, daha kötü tabloların oluşmasının önüne geçti.
Yaşlı kadının ambulansa getirildiği sıralarda aracının yanına gelen sürücü, çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine gelen trafik polislerince sürücü tarafından park edilen araca yasal işlem uygulandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
TÜRKİYE
Ters yönde giden ambulans ile aşırı hız yapan otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19 Mart, 23:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала