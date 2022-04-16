https://tr.sputniknews.com/20220416/hatali-park-edilen-arac-ambulansa-engel-oldu-saglik-personeli-250-metreyi-sedyeyle-kosarak-ilerledi-1055605082.html
Hatalı park edilen araç ambulansa engel oldu: Sağlık personeli 250 metreyi sedyeyle koşarak ilerledi
Hatalı park edilen araç ambulansa engel oldu: Sağlık personeli 250 metreyi sedyeyle koşarak ilerledi
Eskişehir’de bir sürücünün aracını hatalı park etmesi, düşerek yaralanan kadına müdahale için gelen sağlık personeline zor anlar yaşattı. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T11:07+0300
2022-04-16T11:07+0300
2022-04-16T11:07+0300
yaşam
112 acil servis
ambulans
sürücü
hata
park
ceza
polis
park yeri
yaralı
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Odunpazarı’na bağlı Sencer Sokak ile Köprübaşı Caddesi’nin kesiştiği noktaya araç park eden bir sürücü, sağlık personeline zor anlar yaşattı. Elektronik dubalar ile kapatılan caddenin girişine paralel şekilde park edilen kamyonet, ambulansın geçişine engel oldu. Kuyumcular Sokak’ta düşerek başını çarpan yaşlı kadına müdahale için bölgeye gelen ambulans, yaklaşık 10 dakika siren sesiyle birlikte sürücünün aracını çekmesini bekledi. Geçen zamana rağmen sürücünün gelmemesiyle sağlık personelleri, sedye ve ilk yardım çantasıyla birlikte yaklaşık 250 metrelik yolu koşar adımlarla ilerlemek zorunda kaldı. Kaldırımdaki su kanallarına takılarak dengesini kaybeden ve düşme sonucu başını yere çarparak yaralanan yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle kalabalığın arasından ambulansa kadar taşındı.Sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettirdiBaşını çarparak yaralanan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettiren sürücü büyük tepki topladı. Sağlık personelinin şans eseri kanaması olan bir yaralıya veya durumu ağır bir hastaya gelmiş olmaması, daha kötü tabloların oluşmasının önüne geçti.Yaşlı kadının ambulansa getirildiği sıralarda aracının yanına gelen sürücü, çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine gelen trafik polislerince sürücü tarafından park edilen araca yasal işlem uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220319/ters-yonde-giden-ambulans-ile-asiri-hiz-yapan-otomobil-carpisti-5-yarali-1054884004.html
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112 acil servis, ambulans, sürücü, hata, park, ceza, polis, park yeri, yaralı, hasta, acil durum
Hatalı park edilen araç ambulansa engel oldu: Sağlık personeli 250 metreyi sedyeyle koşarak ilerledi
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Eskişehir’de bir sürücünün aracını hatalı park etmesi, düşerek yaralanan kadına müdahale için gelen sağlık personeline zor anlar yaşattı.
Odunpazarı’na bağlı Sencer Sokak ile Köprübaşı Caddesi’nin kesiştiği noktaya araç park eden bir sürücü, sağlık personeline zor anlar yaşattı. Elektronik dubalar ile kapatılan caddenin girişine paralel şekilde park edilen kamyonet, ambulansın geçişine engel oldu. Kuyumcular Sokak’ta düşerek başını çarpan yaşlı kadına müdahale için bölgeye gelen ambulans, yaklaşık 10 dakika siren sesiyle birlikte sürücünün aracını çekmesini bekledi.
Geçen zamana rağmen sürücünün gelmemesiyle sağlık personelleri, sedye ve ilk yardım çantasıyla birlikte yaklaşık 250 metrelik yolu koşar adımlarla ilerlemek zorunda kaldı. Kaldırımdaki su kanallarına takılarak dengesini kaybeden ve düşme sonucu başını yere çarparak yaralanan yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle kalabalığın arasından ambulansa kadar taşındı.
Sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettirdi
Başını çarparak yaralanan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettiren sürücü büyük tepki topladı. Sağlık personelinin şans eseri kanaması olan bir yaralıya veya durumu ağır bir hastaya gelmiş olmaması, daha kötü tabloların oluşmasının önüne geçti.
Yaşlı kadının ambulansa getirildiği sıralarda aracının yanına gelen sürücü, çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine gelen trafik polislerince sürücü tarafından park edilen araca yasal işlem uygulandı.